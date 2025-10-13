Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Kopie von Unterricht Deutsch Flüchtlinge Kopftuch
© APA/dpa/Monika Skolimowska

"Themenverfehlung"

Kopftuchverbot: Scharfe Kritik von Lehrervertretern

13.10.25, 11:15
Teilen

Das geplante Kopftuchverbot bis zur achten Schulstufe stößt auf Kritik bei den sozialdemokratischen Lehrervertretern.  

Die SPÖ-Lehrervertreter kritisieren die Begründung für das Verbot mit dem Kindeswohl im Gesetzesentwurf als "krasse Themenverfehlung", solange nicht andere wichtige Probleme ebenfalls angegangen werden. Bemängelt wird auch die Mehrbelastung im Fall von Verstößen. Für Änderungen in dem vierstufigen Prozess spricht sich die Personalvertretung der AHS-Lehrer aus.

"Die Qualität des allgemeinen Kindeswohls an unseren Schulen von einer Minderheit kopftuchtragender Mädchen abhängig zu sehen, ist für uns eine krasse Themenverfehlung", so die Sozialdemokratischen LehrerInnen (SLÖ) in einer Stellungnahme im laufenden Begutachtungsverfahren. Als "existenzielle Fragen für das Kindeswohl", die ebenfalls ins Zentrum der Bildungs- und Jugendpolitik gerückt werden sollten, werden die digitale "Verdummung" im Kleinkindalter, zuckerhaltige Lebensmittel, die schulische Trennung bereits mit dem 10. Lebensjahr sowie die Befreiung von (zumeist muslimischen) Mädchen vom Schwimm- oder Sportunterricht und die Abmeldung von Schulveranstaltungen genannt. Kritisch sehen die SPÖ-Lehrervertreter auch die zusätzlichen Aufgaben für die Schulen, die sich aus dem Gesetzesvorhaben ergeben. Diese würden dem seit zwei Jahren laufenden Prozess, Schulen zu entlasten, widersprechen.

Konkrete Änderungen an dem geplanten vierstufigen Prozess im Fall von Verstößen gegen das Verbot fordert indes der Zentralausschuss der AHS-Lehrerinnen und -Lehrer. Die Personalvertretung spricht sich in ihrer Stellungnahme dafür aus, dass die erste Stufe - also das erste Gespräch der Schulleitung mit der betroffenen Schülerin allein - entfällt. Stattdessen solle die Schulleitung sofort auch die Erziehungsberechtigten zu einem Gespräch laden. Begründet wird das damit, dass junge Mädchen in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht aus eigenem Antrieb ein Kopftuch tragen würden und das Gespräch mit ihnen allein daher nicht zielführend sei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden