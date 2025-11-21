Alles zu oe24VIP
© APA/ROLAND SCHLAGER

Schlusslichter

Umfrage: Regierungs-Spitze stürzt brutal ab

21.11.25, 23:47
Teilen

Babler, Stocker & Meinl-Reisinger als Schlusslichter im Minister-Ranking. 

Wien. Umfrage-Desaster für die Regierung in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Befragte, 10.11.-18.11.): Im Minister-Barometer hat kein einziges (!) Regierungsmitglied eine positive Bewertung (Saldo aus positiver und negativer Bewertung).

Minister-Ranking
© oe24

Babler hat schlechteste Bewertung in Regierung

Besonders brutal erwischt es dabei die Regierungsspitze: SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Kanzler Christian Stocker und NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sind die absoluten Schlusslichter im Regierungs-Ranking.

Babler ist mit einem Negativ-Saldo von –39 Prozent überhaupt der unbeliebteste Politiker (50% Prozent bewerten ihn negativ, nur 12% positiv).

Ex aequo am vorletzten Platz liegen Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Meinl-Reisinger – jeweils mit einem Negativ-Saldo von –26%. Besonders dramatisch sind die Werte des Kanzlers, der gegenüber der letzten Umfrage noch einmal um 6% schlechter bewertet wird, 42% sehen Stocker bereits negativ, nur noch 16% positiv.

Kaum besser liegen die meisten Minister: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kommt auf einen Negativ-Saldo von –21% (34% sehen ihn negativ, 13% positiv). Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) sind beide bei –17%. 

Hanke, Tanner und Marterbauer vorne

Vergleichsweise am besten schneidet SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke ab, der „nur“ auf eine Negativ-Bewertung von –7% kommt (13% sehen ihn positiv, 23% negativ).

Auf Platz 2 liegt ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit einem Saldo von –8% (20% positiv, 28% negativ), SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer (Saldo: –8, 23% positiv, 31% negativ) und SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (Saldo: –8%, 11% positiv, 19% negativ).

Zum Vergleich: Die Landeshauptleute werden deutlich besser bewertet als die Regierung. Steiermarks Maria Kunasek (FPÖ) kommt auf +6% Positiv-Saldo, Kärntens Peter Kaiser (SPÖ) auf +5%.

