Unglaublich: 3 Monate Wartezeit für Kinder bei Psychiatern

Der Rechnungshof deckt jetzt massive Mängel bei der Gesundheitsversorgung von Kindern auf.

Der Rechnungshof sieht eine große psychiatrische Unterversorgung von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Es seien zwar Strategien vorhanden, "jedoch fehlt es an der Umsetzung", wie der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Kinder- und Jugendpsychiatrie - Versorgungsplanung und Umsetzung" festhielt. So brauche es etwa einen bedarfsgerechten Ausbau der Sozialversicherungsleistungen.

Besonders im Zuge der Covid-19-Pandemie verschlechterte sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. "Eine zielgerichtete und wirksame Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen ist besonders wichtig, um die teils schwerwiegenden persönlichen Auswirkungen für die Betroffenen möglichst gering zu halten", schrieb der Rechnungshof. Die Erkrankungen setzen sich häufig auch im Erwachsenenalter fort und können zu eingeschränkter Erwerbstätigkeit führen.

Versorgungslage hierzulande unzureichend

Die Versorgungslage für die Betroffenen ist in Österreich dem Rechnungshof zufolge unzureichend. Laut einer Studie der Universität Wien waren im Jahr 2014 weniger als die Hälfte der psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen in Behandlung. Auch entsprechende diagnostische und therapeutische Angebote wurden zu wenig intensiv entwickelt - und sind daher nicht ausreichend verfügbar. 2023 ging auch der damalige Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) von einem nach wie vor sehr hohen unerfüllten Versorgungsbedarf aus. Zudem war nach Einstufung des Gesundheitsministeriums im Jahr 2022 in mindestens zwölf von 32 Versorgungsregionen von einer mangelhaften ambulanten Versorgung auszugehen. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Behandlungstermin bei niedergelassenen Vertragsärztinnen und -ärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien lag bei 90 Tagen.

Klare Ziele fehlen

Nach Einführung des Sonderfachs Kinder- und Jugendpsychiatrie im Jahr 2007 bekannten sich das Gesundheitsministerium und die Sozialversicherung in Strategiepapieren dazu, die Versorgung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlichen verbessern zu wollen. "Es fehlten jedoch klare Ziele, Richtwerte und konkrete Umsetzungsmaßnahmen", so der Rechnungshof. Besonders gegen die Unterversorgung beziehungsweise für den Aufbau von Versorgungsstrukturen wäre das notwendig.

Zudem empfahl er einen bedarfsgerechten Ausbau der Sozialversicherungsleistungen in der klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus drängte der Rechnungshof auch auf eine bessere Abstimmung zwischen den Fachärztinnen und Fachärzten und anderen versorgungsrelevanten Gesundheitsberufen wie Psychotherapie und klinische Psychologie, Sozial- und Ergotherapie.