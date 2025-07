Robbie statt Robe: FPÖ-Svazek schwänzt Festspiele

Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek war am Samstagabend beim Konzert von Robbie Williams in München.

Statt Robe und Jedermann gab’s für Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin Robbie und Regen. Trotz nass-feuchter Wetter-Prognose ging es für die FPÖ-Landeschefin am Samstag nach München zum Konzert von Robbie Williams. Die Tickets dafür ergatterte die Freiheitliche bereits im Dezember, damals wusste sie noch nicht, dass die Festspieleröffnung nicht wie im Vorjahr am Freitag stattfinden würde, sondern am Samstag. Die Terminkollision war also nicht absehbar.

Jedenfalls entschied sich Svazek dafür, die Tickets zu behalten. Immerhin sorgte der blaue Bundesparteichef Herbert Kickl erst vor knapp einem Jahr für einen Eklat, nachdem er meinte, er wolle nicht bei den Salzburger Festspielen, "bei diesen Heuchlern, dieser Inzuchtpartie" sein.

Schon vor zwei Jahren war Svazek auf einem Konzert am Tag der Festspiel-Eröffnung. Damals allerdings noch im Spagat: Am Vormittag bei der Eröffnung, am Abend dann in Wien beim Konzert der Skandal-Rocker Rammstein.