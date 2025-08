Schwägerin von Austro-Geisel: "Hamas nutzt Hunger als Waffe"

Shaked Haran, Schwägerin der freigelassenen österreichisch-israelischen Geisel Tal Shoham, sprach bei oe24.TV über die schreckliche Lage der Hamas-Geiseln.

Drei von Shaked Harans Familienmitglieder wurden ermordet, sieben als Geiseln genommen. Ein aktuelles Video der ausgezehrten Geisel Evyatar David (24), der seit 668 Tagen in Gaza gefangen gehalten wird, löste weltweit Entsetzen aus.

Haran schilderte, wie ihr Schwager Tal (Anm. kam im Februar 2025 aus der Hamas-Geiselhaft frei) – vor seiner Befreiung selbst schwer gezeichnet von 30 kg Gewichtsverlust und Folter – beim Anblick des Videos entsetzt war. Die Hamas lasse Geiseln bewusst verhungern, während Terroristen daneben viel essen. Das mache die Terrororganisation aus zynischen und propagandistischen Gründen.

Haran: "Tal war entsetzt, als er das Video von Evyatar sah"

Shaked Haran: "Tal war entsetzt, als er das Video von Evyatar sah, den Ausdruck in seinem Gesicht und wusste, was er durchmacht. Ich glaube, seine erste Botschaft war, daran zu erinnern, dass Hamas die Geiseln aus zynischen und propagandistischen Gründen verhungert lässt. Direkt neben dem Raum, in dem Evyatar festgehalten wird, sitzen Hamas-Terroristen mit reichlich Nahrung und Ressourcen. Sie hungern die Geiseln nicht aus, weil sie kein Essen haben, sondern weil sie es als Propaganda nutzen wollen."

Haran: "Sorgen, was in den nächsten Tagen passieren wird"

Shaked Haran sagt im oe24.TV-Interview, dass in Israel große Sorgen herrschen würden, was in den nächsten Tagen passieren wird. "Weil, wenn sie nichts zu Essen bekommen, sterben sie - das ist offensichtlich. Wenn sich nichts ändert, werden die Geiseln sterben."

Die Anwältin sagt, dass die Terrororganisation Hamas sowohl israelische Geiseln als auch Gazas Zivilbevölkerung gefangen halte und sich als Opfer inszeniere. "Ihr Ziel ist Israels Vernichtung", betonte Haran und zitierte Drohungen gegen ihre Mutter. Shaked Haran: "Als meine Mutter gefangen gehalten wurde [...] sagten sie (Anm. Hamas-Terroristen) zu meiner Mutter: 'Gehe nicht zurück nach Israel. Du hast einen deutschen Pass. Schön für dich. Geh woanders hin. Denn das hier waren nur sieben Prozent von dem, was wir Israel und dann dem Rest der Welt noch antun werden'."

Shaked Haran: "Wir sollten uns fragen: 'Was ist die Ursache für die verheerende Situation in Gaza?' Israel will zwei Dinge: die Geiseln befreien und in friedlicher Freiheit innerhalb seiner Grenzen leben und wenn man versteht, dass die Hamas nicht das Wohl Gazas will, sondern die Vernichtung Israels, dann erkennt man, dass es ein sehr schwer zu bekämpfender Feind ist."

20 Geiseln sollen noch am Leben sein

Nach israelischer Einschätzung befinden sich derzeit noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen noch 20 am Leben sein sollen.

Der inzwischen fast 22 Monate dauernde Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober 2023 mit einem Angriff der Hamas auf Israel. Dabei wurden nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln verschleppt. Nach Angaben der palästinensischen Behörden starben inzwischen mehr als 61.000 Palästinenser im Zuge einer darauf folgenden israelischen Offensive im Gazastreifen.