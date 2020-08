So urlauben unsere Politiker

Bis auf Pamela Rendi-Wagner und Norbert Hofer urlauben heuer alle in Österreich.

Wien. Während die SPÖ-Chefin an ihren Steirer-Wanderurlaub einen Trip nach Zypern anhängt, weilte der FPÖ-Obmann wie meistens in Kroatien.



Aber sonst: lauter Patrioten! Kanzler Kurz war in Kärnten, detto Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und – ganz aktuell – Grünen-Umwelt­ministerin Leonore Gewessler, die samt Schwimmbrille ebenfalls an einem Kärntner See zu sehen ist.

In die Salzburger Berge zieht es indes Justizministerin Alma Zadic, die einen Weitwanderweg im Salzburger Land absolvierte. In die heimischen Berge zieht es auch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, der auf Insta­gram am Schneeberg posiert. Er ist aktuell aber in anderen Regionen unterwegs.

© Instagram/Alma Zadic