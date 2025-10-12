Alles zu oe24VIP
Staatssekretär Pröll besucht Emirate - Grundstein für Uni-Kooperation

Staatssekretär Pröll besucht Emirate - Grundstein für Uni-Kooperation

12.10.25, 23:16
Treffen mit KI-Minister und Besuch von Zayed University of Artificial Intelligence

Der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung, Alexander Pröll (ÖVP), hat Ende dieser Woche die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besucht. Wie sein Büro am Sonntag der APA mitteilte, stand der Besuch im Zeichen künftiger Kooperationen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Innovationen. Bei einem Besuch der Mohammed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) am Freitag sei der Grundstein für universitäre Kooperation gelegt worden.

Die MBZUAI gilt als eine der weltweit führenden Einrichtungen für KI-Forschung und -Ausbildung. Pröll wurde vom Rektor der Technischen Universität Graz, Horst Bischof, der in seiner Funktion als Vize-Präsident der TU Austria mitreiste, begleitet. "Mit Rektor Professor Bischof an meiner Seite wollten wir die akademische Zusammenarbeit konkretisieren und neue Forschungsfelder ausloten - etwa in den Bereichen KI, Robotik oder industrielle Anwendungen", sagte Pröll demnach.

Während des Aufenthalts traf der Staatssekretär am Donnerstag mit dem Minister für Künstliche Intelligenz, Omar Sultan Al Olama, sowie dem Staatssekretär des Ministeriums für Industrie und Schlüsseltechnologien, Omar Al Sumwaidi, zusammen. Die Gespräche konzentrierten sich auf den Austausch, die Förderung gemeinsamer Forschungsprojekte und die Schaffung langfristiger Partnerschaften zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Die Vereinigten Arabischen Emirate und Österreich sind nicht nur Freunde, sondern Partner", erklärte Pröll. "Beide Länder verfügen über hervorragende Universitäten und brillante Köpfe. Die Aufgabe der Politik ist es, hier die digitalen Brücken zu bauen, um einen Austausch zu fördern, der beiden Seiten hilft." Pröll betonte, dass die VAE einige entscheidende Faktoren vereinten, um Künstliche Intelligenz erfolgreich voranzutreiben: kostengünstige Energiequellen, internationale Spitzenforscher, politische Entschlossenheit und eine klare strategische Vision mit langfristigen Zielen.

