Terror-Experte: DAS ist jetzt die wichtigste Maßnahme

Peter R. Neumann sieht eine neue jihadistische Welle und fordert Maßnahmen der Politik.

Der Terrorismusexperte Peter R. Neumann vom King's College in London klassifiziert den Anschlag von Villach als Teil einer jihadistischen Welle, "die sich seit Monaten angekündigt hat". Die Täter repräsentierten einen "neuen Typus". Bei der Radikalisierung stehe das Internet im Mittelpunkt, schrieb er auf der Plattform "X" (vormals Twitter). Online-Radikalisierung habe massiv zugenommen, "islamistische 'Influencer' auf TikTok haben Hunderttausende Follower", berichtete der Terror-Experte. Dabei sei die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen weniger wichtig geworden: "Jeder kann sich aus Versatzstücken auf TikTok oder Instagram eine eigene Ideologie zusammenbauen."

Diese Art von Online-Radikalisierung "geht häufig einher mit Verrohung. Terror als Gewaltfantasie. Und mehr noch: Es passiert schneller als in der Vergangenheit", warnte Neumann. Ausgelöst von einer persönlichen Krise, könne sich "ein gesamter Zyklus innerhalb weniger Wochen abspielen".

Wichtigste Maßnahme

Im Interview mit der ZiB2 fordert Neumann eine politische Kehrtwende. „Wir sind an einem Punkt, wo wir eine Anzahl von Asylwerbern haben, aber die Integrationsleistung und die Ressourcen, die investiert werden, nicht ausreichen.“ Man sei derzeit in der „schlechtestmöglichsten Position“, so der Terror-Experte. Neumann fordert, dass man die Zahl der Flüchtlinge dramatisch senkt und gleichzeitig die Integrationsleistungen dramatisch erhöht.

Auf die Frage, was jetzt die wichtigste Maßnahme sei, antwortet Neumann im ORF-Interview: „Das Wichtigste ist die technische Ausstattung, die Digitalisierung bei den Sicherheitsbehörden, der Einsatz virtueller Agenten. Die Polizei-Sicherheitsbehörden müssen im virtuellen Umfeld genauso kompetent sein wie diejenigen, die sie bekämpfen. Das sind sie aktuell nicht – da muss viel aufgeholt werden.“