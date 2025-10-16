Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Vor Kanzleramt: Hunderte planen Demo gegen Kopftuchverbot

Am Freitag

Vor Kanzleramt: Hunderte planen Demo gegen Kopftuchverbot

16.10.25, 14:46
Teilen

Das geplante Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14 sorgt für Diskussion: Während Politik und Schulen sich vorbereiten, protestieren in Wien rund 300 Menschen dagegen. 

Das neue Kopftuchverbot für Kinder bis zur 8. Schulstufe befindet sich derzeit in der Begutachtungsphase.

Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos hat das Gesetz  entworfen. Es soll ab Sommer 2026 gelten – sowohl an öffentlichen als auch an Privatschulen.
Die Begutachtungsfrist endet am 23. Oktober.

Umsetzung liegt bei Schulen

Rund 41 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind muslimisch. Die Hauptverantwortung für die Umsetzung des Gesetzes tragen die Schulen und ihre Leitungen.
Sie müssen zunächst das Gespräch mit dem betroffenen Mädchen suchen, danach werden Eltern einbezogen. Als letzter Schritt droht eine Geldstrafe zwischen 150 und 1.000 Euro.

Protest am Ballhausplatz

Nicht alle sind mit dem geplanten Gesetz einverstanden:

  • Am Freitag, 17. Oktober, findet vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz eine Demonstration gegen das Kopftuchverbot statt.
  • Die Kundgebung dauert von 16:30 bis 18:30 Uhr.
  • Veranstalter ist Ibrahim Moalim Makaran, der rund 300 Teilnehmer erwartet.

Gesetz mit Konfliktpotenzial

Die Diskussion um das Kopftuchverbot sorgt seit Jahren für Diskussionen zwischen Politik, Religionsgemeinschaften und Pädagogen. Mit dem neuen Gesetz wollen ÖVP, SPÖ und Neos laut Entwurf „soziale Ungleichheit und Druck auf junge Mädchen vermeiden“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden