Die KPÖ verdoppelte sich bei der Wien-Wahl. Dennoch reichte es nicht für die 5-%-Hürde.

Zwar reichte es am Ende wieder nicht für den Einzug in den Gemeinderat. Aber mit knapp vier Prozent verdoppelte sich das Bündnis aus KPÖ und LINKS im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Auch bei der Bezirksvertretungswahl lief es für die Kommunisten rund. Die Dunkelroten sind jetzt in allen Bezirken vertreten und konnten ihre Mandate mehr als verdoppeln.

Auch auffallend: Die KPÖ konnte bei der Gemeinderatswahl in neun Bezirken die 5-%-Hürde knacken. Darunter die KPÖ-Hochburg Rudolfsheim-Fünfhaus, aber auch traditionell "linke" Bezirke wie Neubau oder Margareten.

Mit ein Grund für die KPÖ-Verdoppelung dürfte das Thema Wohnen sein. In der Wahlmotiv-Frage zeigte sich etwa, dass unter Grün-Wählern "leistbares Wohnen" wichtiger war als Klimaschutz - wenn auch nur geringfügig (89 zu 88 %). Auch bei SPÖ-Wählern war das Thema hoch angesiedelt. Selbst bei der FPÖ und ÖVP gaben 78 und 75 Prozent an, dass das Thema mitentscheidend war für ihre Wahl. Einzig die pinken Wähler dürften davon nicht betroffen sein. Bei den NEOS schaffte es das Thema nicht unter die Top Ten Wahlmotive.