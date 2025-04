× Zwei Rot-Grün-Duelle laufen noch

Derzeit gibt es noch kein Endergebnis für die Bezirksvertretungswahlen aber die Hochrechnungen zeigen eine geringere Schwankungsbreite.

Am Ende der Auszählung wird es in wenigstens zwei Bezirken noch spannend.

Speziell in Margareten ist der Wahlausgang noch unsicher: Hier liegen SPÖ mit 31,5% und Grüne mit 31,8% laut aktueller Hochrechnung nahezu gleichauf, sodass der Bezirksvorsitz von der SPÖ an die Grünen übergehen könnte.

Auch in Mariahilf ist das Ergebnis zwischen den beiden Kontrahenten noch ungewiss, obwohl hier die SPÖ mit 34,7 % deutlicher vor den Grünen mit 32,4 % liegt. In Währing legten die Grünen 4,3 % zu und halten nun bei satten 43%.

Doch keine blauen Bezirksvorsteher

In Simmering hat die SPÖ klar die Führung mit 42,3% behalten, obwohl alle Hoffnungen auf dem Ex-Bezirkschef von der FPÖ, Paul Stadler, ruhten, der zwar nicht ganz 8% dazugewann aber dann doch bei 36% hielt.

In Favoriten, einem Hoffnungs-Bezirk für die FPÖ, konnte die SPÖ mit ihrem starken Bezirkschef Marcus Franz ebenfalls den klaren Sieg mit 42,1% davontragen, obwohl die Freiheitlichen hier um16,3% auf 26,8% zulegen konnten.

In der Donaustadt hatte die SPÖ zwar Verluste von fast 8 %, was möglicherweise auf die Kleingartenaffäre des Bezirksvorstehers Ernst Nevrivy zurückzuführen ist, verteidigte aber weiter die Führung klar mit 37,3%. Die FPÖ konnte hier mit einem Plus von über 17 % auf fast 27% aufholen. Die Aussicht auf blaue Bezirksvorsteher ist aber somit vorerst in weite Ferne gerückt.

Grüne Hochburgen und neue politische Landschaft

Die Grünen konnten in Neubau (47,6%, +2,7) und Währing (43%,+4,3) ihre Positionen weiter festigen, während die ÖVP sich hier jeweils halbierte. In der Leopoldstadt bleibt die SPÖ (33,4%) mit rund 3% Vorsprung vor den Grünen (30,1%) dominant.

Herbe Verluste für die türkise ÖVP

Auch wenn die Innere Stadt und andere Bezirke türkis bleiben, zeigen sich deutliche Rückgänge für die ÖVP. Geradezu spektakulär der Verlust von 16,2% im bürgerlichen Hietzing, wo die VP nun bei 28,1% hält und die SPÖ mit 23,1% empfindlich näher rückte. Auch Döbling bleibt türkis aber mit einem Verlust von -3,8%. Die FPÖ gewann hier 7,3% dazu.

Rote Bastionen wurden gehalten

Die Bezirke Landstraße, Wieden, Alsergrund, Meidling, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Brigittenau und Liesing bleiben bei SPÖ-Vorstehern.

Kommunisten werden beliebter

Die KPÖ ist künftig in allen Bezirksparlamenten vertreten und konnte in Bezirken rund um und innerhalb des Gürtels ganz schön zulegen. Wie etwa in Rudolfsheim-Fünfhaus mit +3% auf fast 9%, oder in Margareten mit einem Zuwachs von 2,4% was insgesamt 7,7% ergibt. Aber auch in Brigittenau gab es einen Zuwachs von 3,7% auf 7,3% insgesamt.