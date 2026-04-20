Wirbel um Bablers Englisch-Video: Tweet wurde gelöscht

Der SPÖ-Chef wehrte sich sich gegen den Deepfake-Vorwurf.

Die Englisch-Kenntnisse des Vizekanzlers haben schon für hämische Kommentare auf Social Media gesorgt – auf X (vormals Twitter) ist die Spotterei jetzt auf einem neuen Level. Ein User behauptet, SPÖ-Chef und Vizekanzler Babler hätte ein in Englisch aufgenommenes Video mittels Künstlicher Intelligenz aufgepimpt, um „flüssig und verständlich Englisch zu sprechen“ (richtig wäre „fließend Englisch“). Die Plattform „Fass ohne Boden“ brachte das dann als Tatsache.

Babler ließ die Behauptungen gegenüber oe24 dementieren: “Das Video ist weder mit KI erstellt noch manipuliert worden. Mit einem gängigen Tool von Adobe wurde Hall entfernt – so, wie wir es bei jedem Video tun, wo es Hintergrundgeräusche gibt.“ Und weiter: „Weder das Bild noch Andreas Bablers Stimme wurden mittels KI beeinflusst oder manipuliert.“ Man habe auch schon einen Anwalt eingeschaltet, so die SPÖ.

Der X-User hat den Beitrag nun "in Abstimmung mit dem Anwalt der SPÖ und Herrn Andreas Babler" gelöscht. Gleichzeitig entschuldigt sich der Nutzer bei Babler für die "inkorrekte Einschätzung".

Gleichzeitig begründet der X-User seine Behauptung aber damit, dass er zuvor Gespräche mit KI-Experten und zwei Analysetools verwendet wurden. "Dadurch entstand bei mir der Eindruck, dass mit KI in diesem Video nachgeholfen wurde", schreibt der User. Dies reiche "jedoch nicht aus, um eine solche Behauptung öffentlich in dieser Form zu tätigen."