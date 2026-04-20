Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Andreas Babler
© APA/ROLAND SCHLAGER

Deepfake-Vorwurf

Wirbel um Bablers Englisch-Video: Tweet wurde gelöscht

20.04.26, 12:42
Teilen

Der SPÖ-Chef wehrte sich sich gegen den Deepfake-Vorwurf.  

Die Englisch-Kenntnisse des Vizekanzlers haben schon für hämische Kommentare auf Social Media gesorgt – auf X (vormals Twitter) ist die Spotterei jetzt auf einem neuen Level. Ein User behauptet, SPÖ-Chef und Vizekanzler Babler hätte ein in Englisch aufgenommenes Video mittels Künstlicher Intelligenz aufgepimpt, um „flüssig und verständlich Englisch zu sprechen“ (richtig wäre „fließend Englisch“). Die Plattform „Fass ohne Boden“ brachte das dann als Tatsache.

Babler ließ die Behauptungen gegenüber oe24 dementieren: “Das Video ist weder mit KI erstellt noch manipuliert worden. Mit einem gängigen Tool von Adobe wurde Hall entfernt – so, wie wir es bei jedem Video tun, wo es Hintergrundgeräusche gibt.“ Und weiter: „Weder das Bild noch Andreas Bablers Stimme wurden mittels KI beeinflusst oder manipuliert.“ Man habe auch schon einen Anwalt eingeschaltet, so die SPÖ.  

Der X-User hat den Beitrag nun "in Abstimmung mit dem Anwalt der SPÖ und Herrn Andreas Babler" gelöscht. Gleichzeitig entschuldigt sich der Nutzer bei Babler für die "inkorrekte Einschätzung".

Gleichzeitig begründet der X-User seine Behauptung aber damit, dass er zuvor Gespräche mit KI-Experten und zwei  Analysetools verwendet wurden. "Dadurch entstand bei mir der Eindruck, dass mit KI in diesem Video nachgeholfen wurde", schreibt der User. Dies reiche "jedoch nicht aus, um eine solche Behauptung öffentlich in dieser Form zu tätigen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen