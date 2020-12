Das schönste Weihnachts-Geschenk

Ein Kommentar von oe24- & ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner.

Am heutigen Weihnachtstag werden viele ausgelaugt auf dieses herausfordernde Jahr 2020 zurückblicken. Ein Jahr, das uns alle gemeinsam viel Kraft gekostet hat. Das unser privates Leben eingeschränkt und komplett auf den Kopf gestellt hat. Das viele sogar den Job und die Existenz gekostet hat. Keine Frage, 2020 war kein gutes Jahr. Es war ein Sch...-Jahr.

Dennoch sollten wir gerade zu Weihnachten auch versuchen, das Positive zu sehen: 2020 hat uns (trotz räumlicher Distanz) als Gesellschaft wieder enger zusammenrücken lassen – im Kampf gegen das Coronavirus. Und dieses Jahr hat uns vieles auch wieder zu schätzen gelehrt: Gesundheit, Familie, Freunde und vor allem Freiheit!

Umso schöner ist es, dass 2020 gerade zu Weihnachten versöhnlich endet: Diesen Sonntag werden wir in Österreich mit dem Impfen starten können. Das wird der Anfang vom Ende dieser Pandemie sein. Umso wichtiger ist es jetzt, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die Österreicher so gut und ausführlich wie möglich über die Corona-Impfung zu informieren.

Ja, die fünf Impfungen am Sonntag um 9 Uhr sind eine Show. Aber: Genau jetzt braucht es so eine Show. Die Österreicher brauchen nach diesem fürchterlichen Jahr endlich wieder ein Zeichen des Optimismus! Und dieser kleine Pieks macht uns allen Hoffnung darauf, dass 2021 wieder ein besseres Jahr wird!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute besonders frohe Weihnachten!