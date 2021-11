Zahlen-Explosion bei Flüchtlingen

Seit Mitte Oktober ist die illegale Migration nach Österreich explodiert.

Österreich. Trotz Coronapandemie kommen immer mehr illegale Zu­wanderer nach Österreich: Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, verdoppelten sich die Aufgriffe illegaler Zuwanderer pro Tag heuer im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Statistiken des BMI, die ÖSTERREICH vorliegen, zeigen: Erneut explodieren die Flüchtlingszahlen.

Lage. „Wir haben mittlerweile das Niveau von 2014 überschritten“, erklärt Gerald Tatzgern, Anti-Schlepperei-Leiter des Bundeskriminalamts.

Zahlen seit Oktober nun erneut fast verdoppelt

Während es im Jahresschnitt 2021 zu rund 100 Aufgriffen pro Tag kommt, waren es seit Mitte Oktober durchschnittlich 185, also fast doppelt so viele. Insgesamt wurden somit heuer bereits rund 34.000 illegale Zuwanderer an den Grenzen aufgegriffen.

Rekordzahlen. „Wenn es so anhält, ist es realistisch, dass wir die 40.000er-Marke klar überschreiten“, zeigt sich Tatzgern besorgt. Tatsächlich hat sich die Gesamtzahl der illegalen Zuwanderer seit den letzten zwei Jahren verdoppelt. Nur zu den Höchstzeiten der Flüchtlingskrise 2015 und im Folgejahr verzeichnete man höhere Zahlen.