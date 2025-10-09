Polizei legte Drogendealer das Handwerk

Ein Drogendealer flog nach zwei "gewinnreichen Jahren" auf: Er soll im Darknet Suchtgift erworben und es teuer weiterverkauft haben.

Salzburg. Ein 22-Jähriger aus dem Flachgau soll zwischen Februar 2022 und Jänner 2024 in großem Umfang verschiedene Suchtmittel verkauft haben. Der Einheimische soll die Drogen im Darknet gekauft haben und anschließend im Flachgau mit einem Preisaufschlag weiterverkauft haben.

Laut Polizei finanzierte er sich mit dem Gewinn seinen aufwendigen Lebensstil. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei den Dealer im August 2025 ausforschen und festnehmen. Dem Mann wurden rund 100 Drogen-Bestellungen über das Darknet nachgewiesen, die Bezahlung erfolgte dabei stets über Kryptowährungen.

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten und gehandelten Drogen wird von den Ermittlern auf rund 250.000 Euro geschätzt. Wann der Mann vor Gericht muss, steht noch nicht fest.