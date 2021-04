Nur 5 Grad zu FrOstern

Nach den durchwachsenen Osterfeiertagen kommt der Temperatursturz.

Zu früh gefreut: Die letzten Tage haben bereits den Anschein von dauerhaftem Frühling ­gemacht. Allerdings: Der Winter kommt nächste Woche ab Dienstag auf eine ausgiebige Abschieds-Stippvisite.

Schneefallgrenze auf 400 Meter gesunken

Der erste Vorbote des garstigen Kälteeinbruchs hat sich bereits in der Nacht auf heute bemerkbar gemacht. Die Temperaturen sind auf 0 bis maximal 8 Grad zurückgegangen, die Schneefallgrenze auf 400 bis 800 Meter gesunken. Heute bleibt es den ganzen Tag in ganz Österreich recht kühl mit höchstens 10 Grad im Osten. Aprilwettertypisch wechseln Sonne, Schnee, Regen und Graupelschauer einander in Österreich ab.

Höchstwert 11 Grad

Etwas beständiger wird es am Ostersonntag, sodass im Großteil des Landes die Ostereiersuche ins Freie verlegt werden kann. Am meisten Sonne bekommt dabei der Westen ab. Aber auch im Osten ist mit ausgedehnteren Sonnenfenstern zu rechnen. Die Temperaturen tagsüber: 9 bis 11 Grad.

Bis zu dem Gefrierpunkt

Am Ostermontag boxt sich noch einmal der Frühling mit Temperaturen bis 18 Grad und viel Sonne durch, bevor am Dienstag ein Kälteeinbruch für Frost am Morgen, Schneefall und Temperaturen von maximal 7 Grad sorgt. Im Westen geht die Quecksilbersäule kaum über den Gefrierpunkt hinaus