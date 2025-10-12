Wienerin übergab Goldmünzen im Wert von 250.000 Euro an Betrüger

Ein falscher Arzt hatte Geld für Medikamente für die angeblich erkrankte Tochter des 75-jährigen Betrugsopfers gefordert. Die Wienerin überreichte die Goldmünzensammlung in Salzburg.
Wien/Salzburg. Fast eine Viertelmillion Euro verlor am Freitag eine Wienerin (75) in Salzburg an einen Betrüger. Die 75-Jährige wurde an jenem Tag am Nachmittag von einem angeblichen Arzt kontaktiert. Dieser behauptete, dass sich ihre Tochter im Krankenhaus befinde und Medikamente im Wert von 200.000 Euro benötige.
Zur Übergabe wurde ein Ort im Salzburger Stadtteil Mülln – hier befindet sich das Landeskrankenhaus – vereinbart. Die Pensionistin, die sich gerade in Oberösterreich aufhielt, kam zum vereinbarten Treffpunkt und übergab dort Goldmünzen. Der Wienerin ist dadurch ein Schaden von rund 245.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen laufen.