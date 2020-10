Das malerische Outback in Südaustralien

In Zeiten wie diesen wird das Fernweh bei vielen besonders groß. Von anderen Kontinenten und fernen Ländern kann man ja momentan nur träumen – wie zum Beispiel vom südaustralischen Outback.

Südaustralien begeistert mit unendlichen Weiten, romantischen Sonnenuntergängen und herrlichen Berglandschaften.

Über den Wolken der Anna Creek Painted Hills

Die in einem hellen Gold schimmernde, aus Sandstein bestehende Hügelformation Painted Hills befindet sich auf dem Gebiet der Anna Creek Station, der größten Rinder-Ranch der Welt. Der Reiseveranstalter Wrightsair bietet Flüge über das beeindruckende Terrain an und lädt dazu ein, die gemalte Wüste aus der Vogelperspektive zu bestaunen. Neuerdings setzt Wrightsair in den Painted Hills auch zur Landung an und ermöglich Besuchern einen exklusiven Spaziergang durch das Gelände – nur der Pilot, seine Fluggäste und das Outback.

© South Australian Tourism Commission / Adam Bruzzone

Nördlich der Painted Hills begeistern die Dalhousie Springs, über 60 warme Quellen, die sich inmitten der Wüste befinden und ebenfalls von Wrightsair angeflogen werden – auch in Verbindung mit mehreren Stopovers und Picknick.

Die Natur im Arkaroola Wilderness Sanctuary erleben

© Australian Air Holidays / Adam Bruzzone

Der südlicher liegende Flinders Ranges National Park hat mindestens genauso viel zu bieten: Im Norden des Gebirgszugs befindet sich das Arkaroola Wilderness Sanctuary, in dessen wilder Natur die 4WD Ridgetop Tour ein wahres Highlight bildet. Vorbei an farbenprächtigen Gelbfuß-Felskängurus und weiter über steile, unbefestigte Wege erlebt man umringt von meterhohen Stein- und Felsformationen Sightseeing mal ganz anders. Der Flinders Ranges National Park ist ebenfalls eine Station des Explorer Ways, eine 3.000 Kilometer lange Reiseroute vom Norden Australiens bis in den Süden nach Port Augusta.

© Daniel Westergren

Zu Fuß über den Salzsee Lake Hart

Inmitten des weiten Outback Südaustraliens, auf dem Weg von Port Augusta nach Coober Pedy, liegt der funkelnde Salzsee Lake Hart. Im Licht der Sonne schimmert der meist ausgetrocknete, begehbare See in einem hellen Kristallweiß und ist ein beliebter Zwischenstopp auf dem Stuart Highway.