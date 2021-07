Die schönsten Unterkünfte für einen unvergesslichen Mehrgenerationen-Urlaub

Erholung und Spaß für Groß und Klein: Der Sommerurlaub steht vor der Tür und viele Familien freuen sich darauf, nach Monaten im eigenen Zuhause nun mit ihren Liebsten zu verreisen - immer öfter wird daraus ein Mehrgenerationen-Urlaub.

Während die Großeltern mit ihren Enkeln am Strand spielen, genießen die Eltern ein bisschen Zeit für sich, gönnen sich eine Massage oder unternehmen etwas zu zweit. Zudem schaffen gemeinsame Aktivitäten Erlebnisse, an die sich Groß und Klein noch lange erinnern.

Die ReiseLust24 Redaktion hat für Sie die schönsten Unterkünfte weltweit für den nächsten Mehrgenerationen-Urlaub herausgesucht.

Hollerhöfe – Mehr-Generationen-Urlaub in der Natur

© Petra Kellner ×

Das kleine Dorf Waldeck liegt idyllisch in der Natur der Oberpfalz. Familie Zintl hat über die Jahre mehrere leerstehende und teils denkmalgeschützte Dorfhäuser renoviert und das in Deutschland einzigartige Konzept der Hollerhöfe geschaffen. Gäste können als Selbstversorger in den Ferienwohnungen des Kößler-, Schreiber- und Schusterhauses oder der Kanzlei übernachten, die jeweils mit verschiedenen Kochgelegenheiten ausgestattet sind. Auf Wunsch können Gäste auch die kulinarischen Angebote der Hollerhöfe nutzen und regulär Mahlzeiten dazu buchen.

Für einen Mehrgenerationen-Urlaub ist es zudem möglich, die Dorfhäuser auch komplett als eigenes Ferienhaus, oder die Holler-Manufaktur oder Küchenscheune als exklusive Gemeinschaftsräume zu buchen. Den Familien stehen je nach Haus drei bis sieben Wohneinheiten zur Verfügung – im größten Haus können bis zu 14 Erwachsene plus Kinder übernachten.



Park am See – Hotel • Sport • Spirit: Einzigartiges Natur-Resort

© Park am See – Hotel • Sports • Spirit ×

Mehrere Häuser - ein Hotel. Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte erstreckt sich das PARK AM SEE – Hotel • Sport • Spirit. PARK AM SEE ist eine Oase, um sich zu treffen, die Natur zu genießen und zusammen aktiv zu sein. Perfekt für einen Mehrgenerationen- Urlaub mit der ganzen Familie. Aufwendig sanierte, reetgedeckte Fachwerkhäuser streuen sich durch den weitläufigen, historischen Park.

In einem restaurierten Haus gibt es zwei liebevoll gestaltete Apartments für jeweils vier Personen. Die Wohnungen sind komplett ausgestattet und bieten selbst eine vollständige Küche. So kann eine Familie unter einem Dach leben, ganz ohne weitere Gäste.

Adagio – Privatsphäre für alle Generationen

© Abaca Press Baptiste de Ville d'Avray ×

Ein Adagio Apartment erinnert an eine eigene Wohnung in einer anderen Stadt und macht den Aufenthalt für Familien und über alle Generationen hinweg entspannt. Variabel in der Größe, schick im Design, mit viel Platz und Stauraum und vor allem einer komplett ausgestatteten Küche, inklusive Hotelservice. Es lockt das leckere Frühstücksbuffet mit verschiedenen Themenbars, Wäsche- und Reinigungsservice stehen ebenfalls zur Verfügung und die Rezeption ist 24/7 besetzt.

Die Preise Ihres Adagio Aufenthalts staffeln sich, das heißt je länger ein Aufenthalt ist, desto günstiger wird der Preis pro Nacht. Reisenden der älteren Generation wird sogar ein Frühbuchertarif angeboten, mit dem Senioren bis zu 25 Prozent des Reisepreises sparen und von der Möglichkeit der kostenlosen Stornierung profitieren können.

Danai Beach Resort & Villas – Vielfältige Angebote für die ganze Familie

© Danai Beach Resort & Villas ×

Das Danai Beach Resort & Villas in Griechenland ist der perfekte Ort für einen exklusiven, harmonischen Urlaub mit der ganzen Familie. Während die Eltern die Seele in einer der Beach Cabanas baumeln lassen oder eine Spa-Behandlung genießen können, werden die Kleinsten von professionellen Betreuern des neuen Kids Club an die Hand genommen und dürfen an vielen spannenden Aktivitäten teilnehmen.

Die neue „Royal Beach Cabana“, ein abgeschirmter und voll ausgestatteter Bereich am Strand – mit schwingendem Bett, Lounge, Essbereich, Schreibtisch, Dusche und eigenem Strandabschnitt – bietet Familien völlige Privatsphäre mit maximalem Komfort. Die raffinierten Suiten des Danai Beach Resort & Villas vereinen die Bedürfnisse von Familienleben und Privatsphäre und ermöglichen viel Platz im Wohnbereich, sowie separate Schlaf- und Badezimmer.

Sonnwies Dolomites – Exklusiver Generationenurlaub in den Dolomiten

© Sonnwies Dolomites ×

In den Luxussuiten und Chalets des Sonnwies Dolomites finden Familien viel Platz, Privatsphäre, in exklusiver Ausstattung. Das Familien-Wellnesshotel Sonnwies ist aus einem traditionellen Südtiroler Bauernhof entstanden und liegt idyllisch inmitten der traumhaften Eisacktaler Dolomiten am Rande des kleinen Bergdorfs Lüsen. Im Luxury Bauernhof Chalet Auralpina finden bis zu acht Personen ihr privates Luxusrefugium auf 120 Quadratmetern, mit offenem Kamin und gemütlichem Sitzbereich.

Entspannen können Gäste ganz privat in der eigenen Sauna mit Bergblick und dem Whirlpool. Als luxuriösestes Highlight präsentiert sich die Luxury Mountain Villa auf 220 Quadratmetern für bis zu zwölf Personen. Ausgestattet mit einem großen hellen Wohnraum mit Bergblick und offenem Kamin sowie einer großen Design-Küche und massivem Holzesstisch ist es die ideale Unterkunft, gemeinsam Familienzeit zu genießen.

The Nautilus Maldives – Gemeinsamer Urlaub im Paradies

© The Nautilus Maldives ×

Das ultra-luxe Bohemian Hideaway The Nautilus im Baa-Atoll der Malediven bietet für den besonderen Mehrgenerationen-Urlaub ein exklusives „Family Reunions and Reconnection“-Paket. Während die Jüngsten zur Unterwasser-Schatzsuche aufbrechen, genießen die Eltern eine Auszeit im ganzheitlichen Solasta-Spa und die Großeltern besuchen einen Kochkurs. Am Abend finden sich alle Generationen für eine „Originals vs. Remake“-Open-Air-Filmvorführung auf einer abgelegenen Sandbank wieder zusammen.

Die Auswahl und die Möglichkeit der individuellen Gestaltung sind nahezu grenzenlos – denn The Nautilus bietet maßgeschneiderte Erlebnisse für die ganze Familie. So können private BBQ-Picknicks auf einer exklusiven Sandbank, Angeln bei Sonnenuntergang und geführte Schnorcheltouren in der Hanifaru-Bucht, einem Hotspot für Mantarochen, arrangiert werden. Auch die klimatisierte 54-Fuß-Luxusyacht des Resorts und das private Wasserflugzeug stehen für exklusive Charter zur Verfügung. Zudem bietet der Young Wonderers Club vollständig maßgeschneiderten und personalisierten Programm an spielerischen bis hin zu reichhaltigen Bildungsaktivitäten für die Jüngsten an.

In den 26 Houses und Residences, mit teilweise mehreren Schlafzimmern, finden Familien ausreichend Platz und Privatsphäre, während sie gemeinsam eine traumhafte Auszeit vom Alltag genießen. Ein privater Butler erfüllt der Familie – unabhängig von der gebuchten Kategorie – jeden Wunsch.

Thanda Safari – Privatsphäre Deluxe auf 1.000 Quadratmetern in der Villa iZulu

© Thanda Safari ×

Auf einem 14.000 Hektar großen Areal an der Ostküste Südafrikas, etwa drei Autostunden von Durban entfernt, liegt das nachhaltige Luxusreservat Thanda Safari. Thanda Safari bietet das passende Domizil für Ihren Mehrgenerationen-Urlaub. Die exklusiv buchbare Villa iZulu besticht besonders durch ihren großzügigen Platz und das hohe Maß an Privatsphäre.

Die 1.000 Quadratmeter große Luxusvilla mit eigenem Helikopter-Landeplatz liegt in einem herrlichen Garten und verfügt über fünf Suiten für bis zu zehn Gäste, Boma, Bibliothek, Weinkeller, Business-Raum, Spielzimmer, Pool, Jacuzzi sowie einem Aussichtsdeck zum Beobachten der Big Five.



Wilderness Safaris Little DumaTau – Intimität deluxe im neuen Safari-Hideaway in Botswana

© Wilderness Safaris_Teagan Cunniffe ×

Ein ganz privates Safarierlebnis erwartet Gäste im neuen Little DumaTau von Ökosafariunternehmen Wilderness Safaris in Botswana. Mit nur vier sehr geräumigen Gästesuiten ist das Camp der ideale Ort für exklusive Safarierlebnisse für die ganze Familie. Inmitten des Linyanti Delta am Ufer einer Lagune gelegen, begeistert die Region mit lebendiger Wildnis und spektakulären Tiersichtungen. Zahlreiche Elefanten überqueren hier den Kanal auf ihrer langen Reise.

Die geräumigen Suiten verfügen jeweils über eine Lounge, einen privaten Pool sowie ein Badezimmer mit Innen- und Außendusche. Das intime Camp teilt sich einen Wellness- und Fitnessbereich mit dem nahegelegenen DumaTau Camp, das ein Schwimmbecken, ein Spa, einen Deli-Bereich und eine Safari-Boutique beherbergt. Neben aufregenden Erlebnissen wie Pirschfahrten, Bootstouren und geführten Safariwanderungen, können Gäste hier mehr über den Elefantenschutz und das wichtige Biomonitoring-Projekt in der Konzession erfahren.