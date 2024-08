× Flirt-Alarm: Die besten Urlaubsinseln für erotische Abenteuer

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch Ihnen fehlt noch ein aufregendes Urlaubsabenteuer? Dann sollten Sie diese europäischen Inseln unbedingt noch besuchen.

Während viele Menschen im Urlaub Sonne, Strand und Meer genießen wollen, gehören für andere auch erotische Abenteuer zum Teil des Urlaubserlebnisses. Das Erotikportal „Erobella.com“ hat untersucht, auf welchen europäischen Inseln man am meisten Spaß haben kann. Für den "Love Island Index 2024" wurden die beliebtesten Urlaubsinseln analysiert und nach Kriterien wie der Anzahl der FKK-Strände, Swingerclubs, Gaybars und Stripclubs bewertet. Zudem wurde das Verhältnis von Tourist:innen pro Einwohner:innen berücksichtigt.

Platz 5: Korsika

Die französische Mittelmeerinsel punktet besonders mit einem sexpositiven Leben vor Ort. Urlauber:innen können sich hier nicht nur von der atemberaubenden Landschaft verzaubern lassen, sondern auch erotische Abenteuer erleben. Die zahlreichen Festivals und Veranstaltungen bieten Gelegenheiten für Begegnungen in entspannter Atmosphäre. Zudem machen die FKK-Strände- und Campingplätze Korsika zu einem idealen Ziel für offene und aufgeschlossene Menschen.

Platz 4: Fuerteventura

Auf dem vierten Platz landet Fuerteventura. Die Insel ist vor allem für ihre endlosen Strände und den entspannten Lebensstil bekannt. Außerdem punktet die zweitgrößte Kanarische Insel mit einer Vielzahl an FKK-Stränden, die eine freundliche Gemeinschaft sowie eine ausgelassene Atmosphäre fördern. An vielen Küstenabschnitten, die zwischen Buchten und imposanten Felsen liegen, herrscht kein Textilzwang. Die Freikörperkultur wird an vielen Orten und Stränden praktiziert und toleriert. Besonders zu empfehlen ist der „Playa de La Lajita“ oder der „Playa del Matorral“.

Platz 3: Menorca

Auf dem dritten Platz hat es ein echter Geheimtipp geschafft. Menorca gilt als etwas weniger touristisch als seine große Schwesterinsel Mallorca, doch die Insel bietet eine intime Atmosphäre für sexpositive Reisende. Die Baleareninsel hat viele unberührte Strände und versteckte Buchten zu bieten, was sie für Paare, die diskrete Abenteuer und Naturerlebnisse bevorzugen, besonders beliebt macht. Auch viele FKK-Strände und Swingerclubs sorgen garantiert für eine aufregende Zeit.

Platz 2: Mykonos

Mykonos gilt als DIE Partyinsel Griechenlands. Aufgrund der lockeren und toleranten Atmosphäre sichert sich die beliebte Urlaubsinsel den zweiten Platz. Vor allem die Strände „Super Paradise“ und „Elia“ sind für ihre liberale Einstellung bekannt und bieten viele Möglichkeiten für ungezwungene Begegnungen. Wer auf der Suche nach Gay Bars oder Stripclubs ist, wird auf der griechischen Insel ebenfalls fündig.

Platz 1: Gran Canaria

Den ersten Platz belegt ebenfalls eine der Kanarischen Inseln. Gran Canaria ist bekannt für seine lebendige LGBTQ+-Szene, insbesondere in Playa del Inglés und Maspalomas. Außerdem finden jedes Jahr Pride-Veranstaltungen statt und die Insel lockt mit einer Vielzahl an Bars und Clubs. Auch die Swinger-Szene kommt hier voll auf ihre Kosten, denn die Insel bietet das perfekte Umfeld für sexpositive Erlebnisse. So schafft die weitläufige Dünenlandschaft jede Menge Möglichkeiten für erotische Abenteuer unter freiem Himmel.

Die 10 besten Inseln für Sex-Abenteuer

Gran Canaria Mykonos Menorca Fuerteventura Korsica Lanzarote Sardinien Kos Sizilien Korfu

Wer Lust auf ein sexy Urlaubsabenteuer hat, sollte diesen Inseln einen Besuch abstatten.