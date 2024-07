Rekord-Temperaturen: Hier ist das Mittelmeer derzeit am heißesten

Die Hitzewelle in Südeuropa lässt auch die Meerestemperaturen drastisch ansteigen. So sieht es aktuell an den Stränden Europas aus:

Ein Sprung ins kalte Wasser ist im Sommer meist eine erfrischende Abkühlung. Doch in diesem Jahr gestaltet sich das besonders in Südeuropa schwierig. Denn vielerorts verzeichnet das Wasser im Mittelmeer Rekordwerte und erreicht bereits im Juli Badewannentemperaturen. Wir verraten, an welchen Urlaubszielen das Wasser derzeit besonders warm ist.

Warum ist das Mittelmeer derzeit so warm?

Der Hauptgrund für die steigenden Temperaturen im Mittelmeer ist der globale Klimawandel, der zur Erwärmung der Ozeane beiträgt. Dies stellt nicht nur eine Herausforderung für die Umwelt dar, sondern beeinflusst auch das Urlaubserlebnis vieler Menschen.

Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Erwärmung der Ozeane aus. Im Mittelmeer herrschen diesen Sommer Rekord-Wassertemperaturen.

Hier ist das Mittelmeer derzeit am wärmsten

Türkei

In der Türkei wurden in den vergangenen Tagen bereits 30 Grad Wassertemperatur gemessen. Das sind vier Grad über dem Normalwert! Bleiben die Außentemperaturen auch weiterhin so heiß, steigt dieser Wert auch in den nächsten Wochen weiter an.

Italien

In Italien brütet vor allem im Süden die Hitze. Die Folge: Die Meerestemperatur ist auch hier bereits auf 30 Grad. Vor allem die Insel Sizilien und die Küstenregion rund um Neapel sind diesen Sommer von außergewöhnlich warmen Wassertemperaturen betroffen.

Kroatien

Auch in Kroatien heizt sich das Meer extrem auf. Für diese Urlaubssaison meldete das Staatliche meteorologische Institut (DHMZ) einen neuen Rekord: eine Meerestemperatur von 29,7 Grad Celsius! Damit ist der bisherige kroatische Rekord von 29,5 Grad geknackt.

Griechenland

Eine intensive Hitzewelle überrollt derzeit Griechenland. Diese Woche wurden Temperaturen über 40 Grand gemessen. Das wirkt sich freilich auch auf die Wassertemperatur aus. Die Küste vor Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes verzeichnet derzeit eine Meerestemperatur von 27 Grad Celsius. Doch die Temperaturen sollen noch steigen.

Spanien

Richtig heiß ist es auch auf den Balearen (Ibiza, Mallorca, Menorca und Formentera). Hier erreicht das Mittelmeer aktuell 26 Grad Celsius. Auch in den Mittelmeer-Metropolen Barcelona und Valencia herrschen ähnliche Verhältnisse.

Frankreich

Auch in Südfrankreich ächzen viele unter der Sommerhitze. Doch im Europa-Vergleich liegen die Temperaturen im Wasser hier noch im Normalbereich. Marseille meldet beispielsweise nur 23 Grad Wassertemperatur.