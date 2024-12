× Alle Weihnachtsmärkte in Wien, die nach dem 24.12. noch offen haben

Wir verraten, welche Weihnachtsmärkte in Wien nach dem 24. Dezember noch geöffnet sind.

Weihnachten steht vor der Tür – und oft fühlt es sich an, als ob das festliche Highlight im selben Tempo wieder vorbeifliegt, wie es gekommen ist. Doch keine Sorge: Falls der vorweihnachtliche Trubel bislang keine Zeit für einen gemütlichen Punsch oder Glühwein gelassen hat, gibt es gute Nachrichten! In Wien gibt es Weihnachtsmärkte, die den Zauber der Feiertage auch nach dem 24. Dezember noch verlängern. Wir verraten, wo Sie bis in den Jänner hinein stressfrei in die Nachweihnachtszeit eintauchen können.

Weihnachtsdorf am Stephansplatz

Hier treffen einzigartige Kulisse und Weihnachtszauber aufeinander. Die vielen Stände rund um den Stephansdom laden bis zum 26. Dezember zum Punschtrinken & Co. ein.

Öffnungszeiten:

8.11. bis 26.12.: täglich 11.00-21.00 Uhr

24.12.: 11.00-16.00 Uhr

25.-26.12.: 11.00-19.00 Uhr

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz

Zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum verzaubert dieser Christkindlmarkt bis zu Silvester mit einer Vielzahl an Ständen voller traditionellem Kunsthandwerk und einzigartigen Geschenken.

Öffnungszeiten:

13.11. bis 26.12.: So.-Do.: 11.00-21.00 Uhr, Fr.-Sa.: 11.00-22.00 Uhr

24.12.: 11.00-16.00 Uhr

25. bis 30.12.: 11.00 – 19.00 Uhr

31.12.: 11.00 – 18.00 Uhr

Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz

Mitten in der Stadt und ein absoluter Klassiker für Groß und Klein: Der Rathausplatzmarkt bietet eine große Eislaufbahn, stimmungsvolle Beleuchtung und eine Vielfalt an Ständen. Geöffnet ist er bis 26. Dezember.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 26.12.: täglich 10.00-22.00 Uhr

24.12.: 10.00-18.30 Uhr

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

Vor dem Schloss Belvedere findet dieser imposante Markt in beeindruckendem Ambiente bis Ende des Monats statt.

Öffnungszeiten:

15.11. bis 23.12.: Mo.-Fr.: 11.00-21.00 Uhr, Sa.-So.: 10.00-21.00 Uhr

24.12.: 11.00-16.00 Uhr

25.-26.12.: 11.00-19.00 Uhr

31.12.: 11.00-18.00 Uhr

Wintermarkt am Riesenradplatz

Im Prater versetzen uns Live-Musik, eine Kindereisenbahn und kulinarische Stände in Weihnachtsstimmung. Pluspunkt: Der Christkindlmarkt ist bis Anfang Jänner geöffnet!

Öffnungszeiten:

16.11. bis 06.01.2025: Mo.-Fr.: 12.00-22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag: 11.00-22.00 Uhr

24.12.: 10.00-17.00 Uhr

31.12.: 12.00-02.00 Uhr

Weihnachtsmarkt in der Atmosphere Rooftop Bar

Die Atmosphere Rooftop "Winter Terrace" des The Ritz-Carlton, Vienna lädt bis zum 6. Jänner Locals wie Hotel-Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis über den Dächern Wiens.

Öffnungszeiten:

Mo.-So.: bis zum 6.1. von 16:00-22:00 Uhr

SO/ Vienna Christmas Market

Das SO/ Vienna lädt mit seinem exklusiven Seasonal Market in der Lobby zum Staunen und Entdecken ein: Kunst trifft auf Design, Augmented Reality und futuristische 3D-Objekte. Pluspunkt: Der Markt findet Indoor statt, kann also auch bei Schlechtwetter besucht werden.

Öffnungszeiten:

Mo.-So.: 28.11.-6.1.

Hier lässt sich die festliche Stimmung ganz ohne Stress auch nach den Feiertagen in vollen Zügen genießen. Prost auf einen entspannten Ausklang der Weihnachtszeit!