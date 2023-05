× Die neuen Traumhotels

Große Vorfreude bereiten die aktuellen Hotellerie-News. Diese drei Luxus-Resorts öffnen ihre Pforten!

Auf der Suche nach etwas Neuem, nach noch mehr Luxus und Verwöhnung im Urlaub, kommen Sie an diesen brandneuen Hideaways nicht vorbei. Kurz vor den großen Eröffnungen zeigen wir, worauf Sie sich von Kroatien über die Seychellen bis nach Bhutan freuen dürfen: Spektakuläre Architektur, einmalige Lagen und High-End-Service warten.

Eins mit der Natur

Der Großteil der Insel Platte, die Heimat von Hawksbill-Schildkröten, Mantarochen sowie den friedlichen und gigantischen Walhaien, ist noch unberührt und verspricht eine Fülle an einzigartigen Begegnungen. Um dieses Naturparadies zu schützen, wird das in Bälde eröffnete Waldorf Astoria Seychelles Platte Island erneuerbare Energien erzeugen und nutzen. Der Garten der Insel wird einen großen Teil des Obstes und Gemüses liefern und somit den Gästen ein nachhaltiges "Farm-totable"-Erlebnis ermöglichen.

"Slow travel" in Bhutan

Bhutan gilt als das glücklichste Land der Welt und steht dank seiner einzigartigen Tourismuspolitik für den Erhalt von Natur und Kultur. Das buddhistische Königreich am östlichen Rand des Himalayas öffnet sich erst seit wenigen Jahren langsam und behutsam der Welt. Ganz nach dem Motto "Slow Travel" - dem Pendant zum Massentourismus. Slow Travel bedeutet, mit offenen Sinnen zu reisen, sich auf Orte einzulassen und sich Zeit für die Menschen und Bräuche vor Ort zu nehmen.

Villenurlaub wie im Hotel

Eigene Villen sorgen im neuen kroatischen Falkensteiner Resort Punta Skala für größtmögliche Privatsphäre. Dennoch müssen die Gäste nicht auf Hotelannehmlichkeiten verzichten und verfügen sogar über einen privaten Villa-Host. Dieser plant individuelle Ausflüge oder Transfers, kümmert sich um Spa-Behandlungen direkt in den Villen, organisiert auf Wunsch sogar ein Private-Dinner mit eigenem Chefkoch oder einen schwimmenden Brunch im privaten Pool.

Waldorf Astoria Platte Island Platte Island, Seychellen

Das wird geboten: Waldorf Astoria Seychelles Platte Island feiert diesen November seine Eröffnung und damit ein Debüt auf den Seychellen. Das Hotel liegt etwa 130 Kilometer südlich von Mahé in einem unberührten Atoll, das von Palmenwäldern mit einer einzigartigen Flora und Fauna (Seevögel und Schildkröten sind hier Nachbarn) umgeben ist. Die über 50 Villen mit bis zu fünf Schlafzimmern verfügen über einen eigenen Pool sowie Concierge, der sich um die Bedürfnisse und das Wohl der Hausgäste kümmert. In sechs Restaurants und Bars wird es eine Reihe von kulinarischen Erlebnissen zu entdecken geben, die die Ressourcen der Insel Platte zelebrieren. Preis: auf Anfrage Info: hilton.com

andbeyond Punakha River Lodge Punakha-tal, Bhutan

Das wird geboten: Im September 2023 eröffnet andbeyond seine erste Lodge in Asien. Sechs Glamping- Suiten sowie zwei Villen mit privatem Pool am Ufer des Mo Chu-Flusses im Punakha tal versprechen ein einmaliges Erlebnis in Bhutan. Im subtropischen Punakha-tal gelegen, mit direktem blick auf die schneebedeckten Gebirgsketten des himalaya, und nur durch eine Hängebrücke vom berühmten buddhistischen Kloster Khamsum Yuelley namgyal Chorten getrennt, erleben Reisende eine Vielzahl an außergewöhnlichen Momenten: River Rafting, Naturwanderungen, traditionelle Zeremonien, Yoga am Flussufer, Mittagessen im Reisfeld oder die Teilnahme an landschaftlichen Gemeinschaftsprojekten. Preis: auf anfrage Info: andbeyond.com

Falkensteiner Resort Punta Skala Punta Skala, Kroatien

Das wird geboten: Schon diesen Sommer haben Gäste die Möglichkeit, ihren Urlaub in einer der fünf neuen Luxusvillen im kroatischen Punta Skala zu verbringen. Jedes der Premium-häuser erstreckt sich über eine Fläche von 200 m 2 mit privatem mediterranen Garten, einem beheizten Swimmingpool und eigenem host, der den Gästen jederzeit zur Verfügung steht. Die großzügig geschnittenen Villen eignen sich für Familien genauso wie für Urlaub mit Freunden und bieten Platz für bis zu sieben Personen. Preis: auf Anfrage Info: falkensteiner.com