× Das Zuhause der Superreichen: In diesen Städten leben die meisten Millionäre

Manche Städte entpuppen sich als wahre Magnete für Millionäre. Doch welche Metropolen ziehen die reichsten Menschen der Welt an? Eine aufschlussreiche Analyse liefert die Antworten.

Luxusautos, exklusive Boutiquen und atemberaubende Wolkenkratzer so weit das Auge reicht. Es gibt Städte, da regiert das Geld. Um herauszufinden, welche Städte die wohlhabendsten der Welt sind, hat das Beratungsunternehmen Henley & Partners den „World’s Wealthiest Cities Report“ veröffentlicht. Folgende Städte sind das Zuhause der Superreichen.

US-Städte dominieren das Ranking

Die reichsten Städte der Welt befinden sich hauptsächlich in Nordamerika. Mit gleich elf Städten sind die USA unter den Top 50 vertreten, mit New York City an der Spitze. Denn mit fast 350.000 Millionären ist die US-Stadt die unangefochtene Nummer eins auf der Liste. Besonders der Stadtteil Manhattan ist bekannt dafür, die Heimat der Reichsten der Reichen zu sein. Die Finanzindustrie, allen voran die Wall Street, hat New York zu einem Mekka für das große Geld gemacht.

© Getty Images ×

Die Bay Area, inklusive San Francisco und dem weltberühmten Silicon Valley, ist mit ca 305.000 Millionären eine der wachstumsstärksten Regionen und belegt Platz 2 im Ranking. Tech-Größen wie Google, Apple, Meta und Tesla haben unzählige neue Millionäre hervorgebracht, und das Geld fließt weiterhin in die Stadt.

Asiatische Metropolen sind auf dem Vormarsch

Die japanische Hauptstadt Tokio schafft es auf den dritten Platz und ist mit über 290.000 Millionären die wohlhabendste Stadt Asiens. Als globales Finanzzentrum und einer der größten Aktienmärkte der Welt ist Tokio ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für vermögende Privatpersonen.

© Getty Images ×

Dicht gefolgt von Singapur, wo die Zahl der Millionäre in den letzten zehn Jahren um beeindruckende 64 Prozent gestiegen ist. Die Stadt bietet eine hervorragende Infrastruktur, niedrige Steuern und eine erstklassige Lebensqualität, was besonders viele asiatische Millionäre anzieht.



Die Top 15 der reichsten Städte der Welt im Überblick

New York, USA San Francisco Bay Area, USA Tokio, Japan Singapur London, UK Los Angeles, USA Paris und Île de France, Frankreich Sydney, Australien Hongkong Peking, China Shanghai, China Chicago, USA Toronto, Kanada Mailand und Region Lombardei, Italien Melbourne, Australien

Weitere Städte boomen

Neben den reichen Metropolen gibt es einige Städte, die in den kommenden Jahren noch mehr Millionäre anziehen könnten. Städte wie Sydney, Hongkong und Dubai verzeichnen rapide steigende Millionärszahlen. Besonders Dubai hat sich als Hub für wohlhabende Expats aus Europa und Asien entwickelt, während Sydney von der stabilen australischen Wirtschaft profitiert.