TV-Deals im Check: Diese Fernseher lohnen sich jetzt besonders

Ein 4K-Fernseher sorgt für gestochen scharfe Bilder, lebendige Farben und ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis. Dank der hohen Auflösung genießen Sie Filme, Serien und Spiele in besonders realistischer Qualität.

Doch nicht immer muss es das teuerste Modell sein: Gerade im Preisvergleich auf idealo.at finden Sie hochwertige 4K-Fernseher zu besonders attraktiven Preisen. So sichern Sie sich moderne Technik und sparen gleichzeitig bares Geld.

Ob für Streaming, Gaming oder klassisches Fernsehen – ein Vergleich der Angebote hilft Ihnen, das passende Modell zum besten Preis zu finden. Wir stellen beliebte 4K-Fernseher vor, die mit starker Bildqualität, moderner Ausstattung und attraktiven Preisen überzeugen und sich über idealo.at einfach vergleichen lassen.

4K-Fernseher zum Bestpreis: Diese Modelle überzeugen im Preisvergleich

Xiaomi TV F 50 © idealo.at

Der Xiaomi TV F 50 überzeugt mit scharfem 4K-Display und moderner Smart-TV-Ausstattung. Mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale, HDR10 und integriertem Fire TV genießen Sie Streaming und Fernsehen in beeindruckender Qualität. Wir sagen: viel Technik zum besonders attraktiven Preis.

Produkt-Highlights:

• 50 Zoll 4K Ultra HD Display

• HDR10 für starke Farben und Kontraste

• Integriertes Fire TV mit Streaming-Apps

• 100 Hz für flüssige Darstellung

• 3 HDMI-Anschlüsse für flexible Nutzung

Preis:

ab €259,00

Samsung GQ-S95FAT GQ55S95FAT (55 Zoll) © idealo.at

Der Samsung GQ55S95FAT überzeugt mit brillantem 4K-Display, HDR10+ und moderner Smart-TV-Technologie. Mit 100 Hz und HDMI 2.1 eignet er sich ideal für Streaming, Filme und Gaming in höchster Qualität. Wir finden: ein Premium-Fernseher für echtes Heimkino-Erlebnis.

Produkt-Highlights:

• 55 Zoll 4K Ultra HD Display

• HDR10+ für starke Kontraste und Farben

• 100 Hz für flüssige Darstellung

• Smart TV mit Tizen Betriebssystem

• HDMI 2.1 für moderne Geräte und Gaming

Preis:

ab €1.309,92

TCL C7K 55C7K © idealo.at

Der TCL C7K 55C7K überzeugt mit gestochen scharfem 4K-Display und integriertem Google TV für schnellen Zugriff auf Ihre Lieblings-Streamingdienste. Mit 100 Hz und HDMI 2.1 genießen Sie flüssige Bilder und moderne Konnektivität. Wir sagen: starke Ausstattung zum attraktiven Preis.

Produkt-Highlights:

• 55 Zoll 4K Ultra HD Display

• Google TV mit vielen Streaming-Apps

• 100 Hz für flüssige Darstellung

• HDMI 2.1 für moderne Geräte

• HDR10 für klare und lebendige Bilder

Preis:

ab €449,00

LG OLED C58LA OLED48C58LA (48 Zoll) © idealo.at

Der LG OLED48C58LA überzeugt mit beeindruckender OLED-Bildqualität und gestochen scharfer 4K-Auflösung. Dank 144 Hz und HDMI 2.1 genießen Sie besonders flüssige Bilder – ideal für Filme, Serien und Gaming. Wir sagen: kompakte Größe mit echter Premium-Leistung.

Produkt-Highlights:

• 48 Zoll 4K OLED Display

• 144 Hz für extrem flüssige Darstellung

• Dolby Vision für starke Kontraste

• Smart TV mit modernem WebOS System

• HDMI 2.1 für Gaming und moderne Geräte

Preis:

ab €795,63

Fazit: Mit idealo.at den passenden Fernseher zum besten Preis finden

Ein moderner Fernseher bringt Entertainment auf ein neues Level. Auf idealo.at lassen sich verschiedene Modelle, Größen und Händler schnell vergleichen. So finden Sie den passenden Fernseher für Ihre Bedürfnisse und sichern sich gleichzeitig den besten verfügbaren Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.