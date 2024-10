1. Training in Mexiko-Stadt - Albon mit Unfall

Der 28-Jährige verlor am Freitag die Kontrolle über seinen Williams und krachte heftig in die Barrieren. Er hatte dabei auch den Ferrari des designierten Haas-Stammfahrers Oliver Bearman derart berührt, das auch für den Briten die Session früh vorbei war. Schon zuvor hatte es erstmals Rote Flaggen gegeben, da Teile auf der Strecke gelegen waren.

It's quite the impact ????



Albon happens upon Bearman's Ferrari at speed, clips the front left and spins into the wall ????



Both cars will play no further part in the session.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rPgYMh7G0w