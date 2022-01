2022 ganz im Zeichen der Sportstars

Von Olympia bis zur Fußball-WM - so geil wird das Sportjahr 2022.

2022 wird das Sportjahr der Superlative! Mit den Olympischen Winterspielen und der Fußball-WM stehen zwei große Höhepunkte an. Die Fußball-Krone der Männer wird erstmals im ölreichen Wüstenemirat Katar vergeben. Und zwar aufgrund der dortigen Hitze erst im Winter. Mit den Achtelfinalspielen von Red Bull Salzburg am 15. Februar und 8. März gegen Bayern München in der Champions League gibt es auch im Fußball-Europacup früh im Jahr Leckerbissen mit heimischer Beteiligung. Außerdem steht als weiteres Fußball-Highlight von 6. bis 31. Juli auch noch die Frauen-EM in England mit dem ÖFB-Team auf dem Programm. Doch das war's noch lange nicht ...

Österreich im Jänner bei Handball-EM gefordert

Von 13. bis 30. Jänner steigt die Handball-EM der Männer. Das ÖHB-Team mit dem wieder genesenen Nikola Bilyk trifft in der Vorrunde in Bratislava auf Polen, Deutschland und Belarus. Weiters ist wieder ein heißer Fight um den WM-Titel in der Formel 1 zu erwarten. Lewis Hamilton, Max Verstappen & Co. starten die Rekordsaison mit 23 Rennen am 20. März, das Finale findet am 20. November, der GP von Österreich am 10. Juli statt. Von 1. bis 24. Juli greifen Österreichs Profis bei der Tour de France an, hoffen auf einen ähnlichen Coup wie den Etappensieg von Patrick Konrad heuer. Bis 24. Juli dauert auch die Leichtathletik-WM in den USA. Der Startschuss für Lukas Weißhaidinger & Co. fällt am 15. Juli.

Formel 1 und MotoGP machen in Spielberg halt

Von 11. bis 21. August geht die Multisport-EM in München über die Bühne. Bei der zweiten Ausgabe der European Championships werden unter anderem in der Leichtathletik, im Klettern, Rudern, Triathlon, Radsport und im Tischtennis EM-Medaillen vergeben. Die MotoGP macht am 21. August in Spielberg halt. Hobbysportler-Fixpunkte im heimischen Kalender sind der Vienna City Marathon (22. April) und der Ironman in Klagenfurt (3. Juli). Ebenfalls im Juli soll es nach zwei Jahren Pause wieder eine Österreich-Radrundfahrt geben. Im Herbst kommen in Wien und Linz auch die Tennisfans auf ihre Kosten. Die Highlights für auf der ATP-Tour sind die Australian Open (8. Februar), die French Open (30. Mai), Wimbledon (28. Juni) und die US-Open (30. August). Die Australian Open muss unser angeschlagener Tennis-Star Dominic Thiem auslassen.