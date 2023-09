Alarm! Rangnick gehen die Stars aus

Am 13. Oktober trifft Österreich in der EM-Qualifikation im ausverkauften Ernst Happel Stadion auf Belgien. Das Team kann mit einem Sieg den Quali-Sack für die EURO 2024 in Deutschland zumachen. Doch die vorzeitige ÖFB-Party steht gerade auf wackligen Beinen.

Es wäre alles angerichtet für ein Fußballfest in Wien gegen Belgien. Doch Freitag, der 13. Oktober wirft seine Schatten voraus. Am Sonntag ereilte die ÖFB-Zentrale die Schockmeldung, welche am Montag nochmal verschärft wurde: Marko Arnautovic (110 Länderspiele) fällt mit einer mittelschwere Muskelzerrung im linken Oberschenkel mindestens zwei aus. Der 34-Jährige von Inter Mailand hatte sich die Verletzung im Serie-A-Spiel gegen Empoli in den Schlussminuten zugezogen, musste das Stadion auf Krücken verlassen.

Und der erste Medizincheck bestätigte, was Inter-Trainer Simone Inzaghi am Sonntag direkt nach dem Spiel verkündete: "Wir werden Arnautovic eine Weile verlieren."

Die Sorgenkinder im ÖFB-Lazarett

Keine gute Nachricht für Teamchef Ralf Rangnick, dem für das Quali-Doppel im Oktober die Offensivpower ausgeht. Nicht nur der Arnautovic-Ausfall bereitet Sorgen, vier weitere Teamstars sind fraglich.

Stefan Posch: Der Bologna-Legionär verletzte sich unmittelbar nach dem Arnautovic-Schock am Sonntag, musste beim torlosen Remis gegen Napoli schon in der zehnten Minute ausgewechselt werden. Der 26-jährige Rechtsverteidiger erlitt eine Zerrung des linken Oberschenkelbeugers.

Marcel Sabitzer: Der 29-jährige Dortmunder hatte sich im Champions-League-Hit gegen Paris St. Germain nach einem Sprint verletzt und musste schon nach 14 Minuten ausgewechselt werden. Dortmund-Trainer Edin Terzic gab am Wochenende ein Update: "Wir werden mit einer Ausfallzeit sehr vorsichtig sein." Es sei zwar keine "große Verletzung", für die nächsten Spiele könne es aber eng werden.

Michael Gregoritsch: Der Freiburg-Stürmer, der zuletzt in der EM-Quali beim 3:1-Sieg gegen Schweden und im Testspiel gegen Moldawien für das ÖFB-Team traf, ist ebenfalls angeschlagen. Gregoritsch verpasste wegen einer Muskelverhärtung in der Wade das Europa-League-Gastspiel bei Olympiakos Piräus (3:2) sowie das Ligamatch bei Eintracht Frankfurt (0:0) letzten Sonntag.

Florian Grillitsch: Der Mittelfeldspieler fehlte Hoffenheim zuletzt gegen Union Berlin aufgrund von muskulären Problemen.

Philipp Mwene: Der Mainz-Legionär laboriert an einer Knieblessur, kam in der deutschen Bundesliga nicht zum Einsatz. Zuletzt sorgte er im Team für Furore, holte den Elfer gegen die Schweden heraus.

Nächste Woche will Rangnick seinen Kader für den ÖFB-Oktober-Lehrgang bekannt geben. Gegen die punktgleichen Belgier geht es im Wien-Showdown um die Tabellenführung in der EM-Quali-Gruppe F. Mit einem Sieg würde das Team zum zweiten Mal nach 2015 das EM-Ticket vorzeitig lösen. Zwei Tage später wartet Aserbaidschan in Baku (16. Oktober). Das Finale steigt am 16. November in Estland.

Letzter Höhepunkt des Länderspiel-Jahres ist das Deutschlandspiel am 21. November in Wien mit Neo-Bundestrainer Julian Nagelsmann.