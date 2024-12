Alles über unsere Gruppen-Gegner bei der WM

Steckbriefe der Gegner Österreichs in Gruppe H in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada:

RUMÄNIEN Teamchef: Mircea Lucescu (seit August 2024) Bekannteste Spieler: Radu Dragusin (Tottenham), Ianis Hagi (Glasgow Rangers) FIFA-Weltrangliste: 38. Größte Erfolge: WM-Viertelfinale 1994, sieben WM-Teilnahmen, EM-Viertelfinale 2000 Abschneiden in der Nations-League-Gruppenphase: Gruppensieger in Gruppe 2 von Liga C vor Kosovo, Zypern und Litauen Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 10 Spiele - 3 Siege, 5 Remis, 2 Niederlagen (Torverhältnis 12:12) BOSNIEN-HERZEGOWINA Teamchef: Sergej Barbarez (seit April 2024) Bekannteste Spieler: Edin Dzeko (Fenerbahce), Amar Dedic (Red Bull Salzburg), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz/1. FC Köln), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Ermedin Demirovic (Stuttgart) FIFA-Weltrangliste: 74. Größte Erfolge: WM-Teilnahme 2014 Abschneiden in der Nations-League-Gruppenphase: In Gruppe 3 von Liga A Vierter hinter Deutschland, Niederlande und Ungarn Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 5 Spiele - 1 Sieg, 3 Remis, 1 Niederlage (Torverhältnis 4:3) ZYPERN Teamchef: Sofronios Avgousti (seit September 2024) Bekanntester Spieler: Nikolas Ioannou (Sampdoria) FIFA-Weltrangliste: 130. Abschneiden in der Nations-League-Gruppenphase: In Gruppe 2 von Liga C Dritter hinter Rumänien und Kosovo und vor Litauen Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 7 Spiele - 6 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen (Torverhältnis 22:5) SAN MARINO Teamchef: Roberto Cevoli (seit Dezember 2023) FIFA-Weltrangliste: 210. Abschneiden in der Nations-League-Gruppenphase: Gruppensieger in Gruppe 1 von Liga D vor Gibraltar und Liechtenstein Bisherige Länderspiel-Bilanz aus ÖFB-Sicht: 2 Spiele - 2 Siege, 0 Remis, 0 Niederlagen (Torverhältnis 11:1)