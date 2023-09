Nicht einmal 20 Stunden nach seiner Rückkehr vom gut einmonatigen Südamerika-Camp erschien Marco Schwarz (28) gestyled mit Sakko zur Ski-Austria-Pressekonferenz im Wiener Uniqa-Tower.

Über sein intensives Sommer-Schneetraining berichtet Schwarz: "Ich war zwei Wochen mit dem Speedteam unterwegs und danach noch zwei drei Wochen bei den Technikern." Dabei habe der letzte Allrounder im Herren-Weltcup auch das Wechseln der Disziplinen ("das macht richtig Spaß" trainiert.

Schwarz über das intensive Programm: 'Taugt mir!'

Die Weltcup-Saison 2023/24 soll seine bisher intensivste werden: Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden (RTL am 29. Oktober) steht spektakuläre Abfahrts-Premiere in Zermatt am Programm. (11./12.11.). Und eine Woche später, ebenfalls neu im Kalender, der Slalom in Gurgl. Schwarz über das dichte Herbst-Programm: "Das taugt mir, wirklich! Vor allem auf Zermatt bin ich schon sehr gespannt." Dass vor dem geplanten Matterhorn-Spektakel auch den Abfahrts-Spezialisten Erfahrungswerte fehlen, könnte Speed-Quereinsteiger Schwarz zugute kommen. "Ich hab mir ein paar Videos von der einen oder anderen Passage angeschaut - schaut interessant aus, und ich freu mich drauf."

Ob er tatsächlich alle (derzeit sind es 45) möglichen Rennen in Angriff nimmt, lässt Schwarz noch offen: "Der Plan wäre, dass ich bis zu Weihnachten alle Rennen mitnehme und dann eine Bilanz ziehe, in welche Richtung es geht, bb es möglich ist, dass ich alle Rennen im Winter durchziehen kann." Zu Weihnachten will er jedenfalls "schauen, ob es sich ausgeht, oder ob es eher speed- oder techniklastig wird."

Kitzbühel-Abfahrt-Premiere für 'letzten Allrounder'

Tatsächlich kann es ein, dass der Salomweltcup-Sieger 2020/21 zum Abfahrts-Ass wird. Schwarz: "Das Speedprojekt, das ich letztes Jahr gestartet hab, hat mir vom Anfang an sehr getaugt. Der zweite Platz beim Weltcup-Finale in Andorra zählt für "Blacky" zu den Highlights der vergangenen Saison. "Da will ich weiter machen", wobei die Premiere auf der Hahnenkamm-Abfahrt (20.1.2024) zum Saison-Highlight für den Kombi-Weltmeister 2021 werden könnte. Schwarz über sein Ski-Tausendsassa-Dasein: "Das alles ist schon sehr trainingsintensiv, aber zurzeit geht's mir sehr gut damit."