Fabio Quartararo hat sich am Sonntag in Misano vorzeitig zum ersten französischen Motorrad-Weltmeister in der MotoGP-Klasse gekürt.

Das Ausscheiden des aus der Pole Position gestarteten Francesco Bagnaia als Führender vier Runden vor Schluss machte den Weg für den 22-Jährigen Quartararo frei, der in den letzten zwei Saisonrennen nicht mehr einzuholen ist. Dem Yamaha-Piloten reichte beim Sieg des Spaniers Marc Marquez (Honda) der vierte Tagesrang zur ersten WM-Krone.