Barbados-Kicker für Rapid?

Wie Sky berichtet steht Thierry Gale (21) auf der Wunschliste der Hütteldorfer.

Bekommt Rapid bald einen neuen Legionär? Während die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic sich auf das Conference-League-Play-off-Spiel gegen die Fiorentina (nach Redaktionsschluss) vorbereitete liefen im Büro von Markus Katzer die Telefonleitungen heiß. Grund: Der Geschäftsführer Sport versucht den Kader des Rekordmeisters weiter zu verstärken. Im Visier der Hütteldorfer steht, wie Sky berichtet, Thierry Gale.

Flitzer Gale ist ein echtes Schnäppchen

Der 21-jähre Teamspieler aus Barbados verdient sein Geld aktuell beim georgischen Klub Dila Gori. Der Flügelflitzer hat sich mit guten Leistungen in der Conference-League-Quali ins Rampenlicht gespielt. Wie internationale Medien berichten sind neben Rapid auch Klubs aus der Schweiz und Polen hinter ihm her. Bei Dila Gori wittert man auf jeden Fall die Chance auf das große Geschäft mit der Nummer 10, denn Gale hat noch einen Vertrag bis 2024 bei den Georgiern. Sein aktueller Marktwert liegt bei 550.000 Euro.

Transfers nur möglich bei ECL-Gruppenphase?

Mit Samuel Adeniran könnte ein weiteres Juwel bald beim heimischen Rekordmeister auflaufen, berichtet transfermarkt. at. Der 1,96 Meter große Stürmer steht aktuell bei MLS Klub St. Louis City unter Vertrag und wird intensiv mit Rapid in Verbindung gebracht. Adenirans Vertrag läuft im Dezember aus. Es ist also gut möglich, dass Rapid ein Schnäppchen gelingt. Freilich: Die Hütteldorfer haben angekündigt nur neue Spieler zu holen, falls der Aufstieg in die finanziell lukrative Gruppenphase der Conference League gelingt. Zur Erinnerung: Die UEFA zahlt jedem Klub eine Startprämie von 2,9 Millionen Euro aus. Hinzu kommen 500.000 Euro pro Sieg und 166.000 Euro für jedes Unentschieden. Ein Millionen-Regen durch TV-Einnahmen, Startgeld und Ticketverkauf wäre somit fix.

Kommende Woche steigt 2. Florenz-Duell

Ob es die Hütteldorfer bis zum großen Millionen-Jackpot schaffen entscheidet sich aber wohl erst in der kommenden Woche. Da steigt im Stadion Artemio Franchi das Rückspiel gegen die Fiorentina. Rapid-Coach Zoran Barisic erklärte schon vor dem ersten Duell gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A: „Wir wollen noch eine Chance im Rückspiel haben. Aber bei uns muss alles passen, wir brauchen zwei perfekte Tage.“ Es wartet eine intensive Zeit für die Rapid-Bosse: Die internationale Transfer-Zeit schließt in Österreich am 1. September.