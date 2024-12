Burgstaller-Schläger gefasst!

Laut Medienberichten soll es sich um einen 23-Jährigen handeln, der auf Rapid-Star Guido Burgstaller einschlug.

Wie es heißt, sei er zu den Tatvorwürfen geständig. Burgstaller hatte bei der Attacke einen Schädelbasisbruch erlitten.

Brutale Schläge und Tritte erlitt der Stürmer von Rapid Wien am Wochenende nach einem Disco-Besuch. Jetzt wurde der mutmaßliche Schläger gefasst. Es wurde U-Haft wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angeordnet.

Der Verdächtige

Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 23-jährigen Österreicher, der unter Tatverdacht steht. Guido Burgstaller wurde am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen.

Volksgarten-Disco

Der 35-jährige Kärntner wurde in der Wiener Innenstadt in der Nähe der Volksgarten-Disco von einem unbekannten Mann attackiert und zog sich nach einem durch einen brutalen Schlag ausgelösten Sturz einen Schädelbasisbruch zu.

© Gepa ×

Streit mit alkoholisiertem Burgstaller

Wie die Polizei bestätigt ereignete sich der Angriff am Samstag, den 14. Dezember um 6 Uhr in der Früh im Bereich des Heldenplatzes. In der Nähe befindet sich die unter Fußballern beliebte Innenstadt-Disco Volksgarten. Dort soll es zu einem Streit zwischen dem laut Zeugen alkoholisierten Burgstaller und einem Mann gekommen sein, der Unbekannte soll den Rapid-Star geschlagen und anschließend geflüchtet sein.

Burgstaller stürzte und zog sich dabei schlussendlich auch den Schädelbasisbruch zu.