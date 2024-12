Burgstaller: Karriere-Ende nach Disco-Schlägerei

Am Freitag, den 13. endete Guido Burgstallers Karriere als Profi-Fußballer.

Ein launiger Mannschaftsabend, organisiert von Mitspieler Lukas Grgic, endet für den Rapid-Stürmer beinahe mit dem Tod. So lässt sich der schreckliche Vorfall rund um Guido Burgstaller in Kurzform zusammenfassen. Die Details: Am Freitag, den 13. Dezember, treffen sich die Rapid-Spieler nach der 1:3-Niederlage in der Conference League gegen Nikosia zu einem gemütlichen Abend in der Wiener Innenstadt.

Burgstaller schlichtet Streit und verletzt sich schwer

Von dort aus zieht Burgstaller weiter in die Promi-Disco Volksgarten. Am Samstag gegen 6 Uhr in der Früh kommt es am Vorplatz zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen. Burgstaller versucht, die brenzlige Situation zu schlichten, und wird plötzlich mit Tritten und Schlägen von einem unbekannten Angreifer niedergestreckt. Der 35-Jährige fällt auf den Kopf und zieht sich schwere Verletzungen zu. Der Täter nutzt den Moment zur Flucht.

Polizei sucht Angreifer

Burgstaller wird mit der Rettung ins Spital gebracht. Auf der Intensivstation wird ein Schädelbasisbruch diagnostiziert, der Zustand ist lebensgefährlich. 12 Stunden später ist "Burgi" über den Berg und wird auf die normale Krankenstation verlegt. Auch Tage nach dem Angriff kann er aber noch immer nicht von der Polizei zu dem Vorfall einvernommen werden. Die Beamten werten Zeugenaussagen aus und hoffen auf mehr Erkenntnisse durch die Video-Kameras.

Rapid bereitet Presse-Statement vor

Burgstallers Arbeitgeber Rapid will in den kommenden Tagen eine Presseerklärung veröffentlichen. Wie Insidern berichten, wird das Karriere-Ende von Burgstaller wohl das Thema sein. Burgstallers aktueller Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis Juni 2025. Es wäre ein trauriger Abgang einer echten Hütteldorfer Galionsfigur.