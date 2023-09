Die Champions League startet wieder durch

Die Bullen starten ihr Champions-League-Abenteuer am Mittwoch (21 Uhr/ServusTV) gegen Benfica Lissabon.

32 Mannschaften kämpfen ab Dienstag nicht nur um Europas begehrtesten Titel, sondern auch um 20 Millionen Euro Preisgeld. Besonders an der bevorstehenden Spielzeit. Zum letzten Mal wird im aktuellen Vierergruppen-Format gespielt. 2024/25 wird die Teilnehmerzahl in der Gruppenphase nämlich auf 36 Teams erhöht.

BVB trifft in Horror-Gruppe auf Mbappé

Los geht es mit einem richtigen Kracher. In der Todesgruppe F kämpfen mit Paris St. Germain, Borussia Dortmund, dem AC Milan und Newcastle United vier Teams um die beiden ersten Plätze. Während die Italiener Dienstag (18.45 Uhr) Newcastle im San Siro empfangen, muss der BVB auswärts gegen den französischen Meister ran. Eine echte Herausforderung für die Terzic-Elf. In der Liga reichte es für den deutschen Vizemeister nämlich zuletzt nur für zwei Siege und zwei Unentschieden. Das leichtere Los gab es hingegen für Manchester City. Der Triple-Champion fordert Dienstag (21 Uhr) Dragovic-Klub Roter Stern Belgrad heraus.

Bullen starten in fünfte Königsklassen-Saison

Richtig los geht es aus österreichischer Sicht erst am Mittwoch mit der Partie zwischen Benfica Lissabon und RB Salzburg (21 Uhr/ServusTV). Zum fünften Mal sind die Bullen bereits mit von der Partie. In der Vorsaison war nach der Gruppenphase Schluss. Dieses Jahr will man gegen Inter Mailand, Real Sociedad und Benfica den Sprung in die K.o.-Phase schaffen. Ebenfalls Mittwoch (18.45 Uhr) gibt der 1. FC Union Berlin ausgerechnet beim Rekordtitelträger Real Madrid sein Königsklassen-Debüt. Direkt im Anschluss (21 Uhr) kommt es zur Neuauflage des Finales von 1999 zwischen FC Bayern München und Manchester United.