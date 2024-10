Erster schwuler Eishockey-Spieler von Partner erschossen

Der finnische Ex-Eishockey-Profi Janne Puhakka (†29) soll von seinem 66-jährigen Ehemann getötet worden sein. Puhakka bekannte sich 2019 als erster finnischer Hockeyspieler zu seiner Homosexualität.

Der Mord an den ehemaligen Eishockey-Spieler Janne Puhakka soll sich am Sonntagabend in seinem Haus in Espoo (Finnland) ereignet haben, wie die finnische Zeitung "Ilta-Sanomat" schreibt. Der Tatverdächtige sei sein 66 Jahre alter norwegische Lebensgefährte. Laut Bericht soll der Tierarzt den Ex-Eishockey-Profi erschossen haben. Der Verdächtige habe sich der Polizei friedlich gestellt.

Matti Högmann – der leitende Kriminalkommissar – sagt, dass sich die Ermittlungen zwar noch im Anfangsstadium befinden würden, aber man habe schon eine gute Vorstellung davon, was passiert sei. "Es handelt sich um ein besonders grausames und brutales Vorgehen." Der Tatverdächtige wurde am Montag befragt.

Vor zehn Jahren hatte sich Puhakka und sein Partner kennengelernt. Damals war der finnische Junioren-Internationale in der kanadischen Juniorenliga bei Chicoutimi Saguenéens (Quebec) engagiert. Puhakka bekannte sich 2019 als erster finnischer Hockeyspieler zu seiner Homosexualität.