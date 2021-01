Janine Flock sichert sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup im Skeleton - dabei war ihr Antreten lange ungewiss.

Sie hat es geschafft! Österreichs Skeleton-Aushängeschild Janine Flock ist zum zweiten Mal nach 2015 Gesamtweltcup-Siegerin. Beim Heimrennen in Innsbruck Igls reichte der 31-Jährigen Tirolerin dafür ein 2. Platz.

Vor dem Rennen war lange nicht sicher, ob die Lokalmatadorin überhaupt an den Start gehen kann. Ihr Großvater Georg, der die dreifache Europameisterin stets unterstützt hat, ist überraschend verstorben. Das Antreten ließ Flock bis kurz vor Beginn offen. Am Ende entschied sie sich in den Innsbrucker Eiskanal zu stürzen.

Flock hat heuer noch ein großes Ziel

Nach dem Triumph von Igls gönnt sie sich eine kurze Pause, ehe es zum letzten Saison-Highlight weitergeht. Im deutschen Altenberg zählt Flock bei der Weltmeisterschaft (ab Donnerstag, 11. Februar) zu den absoluten Top-Favoritinnen und will nach zwei Mal Bronze und einmal Silber ihre Gold-Premiere feiern.