Formel-1-Skandal: Fan bei Chaos-Rennen verletzt

Das Wahnsinns-Rennen hat also auch einen unwahrscheinlichen Verletzten zu Folge: Motorsportenthusiast Will Sweet hat es erwischt. Kurz vor Schluss landet beim Magnussen-Crash ein Trümmerteil in den Zuschauerrängen und trifft Sweets Unterarm. Er erleidet eine tiefe Schnittwunde wird sofort verarztet. Nach dieser Schrecksekunde kann der Formel-1-Fan zumindest wieder darüber lachen.

JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen’s flying debris in yesterday’s race. It left a deep cut on his arm. He didn’t even get to keep the mangled metal - other fans took off with it. @sunriseon7 #7newsmelb #GrandPrix2023 pic.twitter.com/OfC6Z0S3mL