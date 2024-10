Reaktionen zu Rapid - Hartberg (2:1)

Reaktionen zum Fußball-Bundesligaspiel Rapid - Hartberg (2:1)

Robert Klauß (Rapid-Trainer): "Ich bin sehr glücklich über den Heimsieg, es war ein schweres Stück Arbeit. Wir haben schon deutlich besser gespielt, umso glücklicher bin ich, trotzdem gewonnen zu haben. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, in der ersten waren wir gut, hatten viel Kontrolle, viele Aktionen im letzten Drittel und haben wenig zugelassen. Ärgerlich ist, dass wir mit einem 1:1 in die Pause gehen, da wir einmal nicht gut verteidigen. In der zweiten Hälfte hatten wir viele einfache Ballverluste, haben viele falsche Entscheidungen getroffen und uns immer selber in Probleme gebracht. Den Gegner haben wir damit stark gemacht und Hartberg hat auch gezeigt, was sie können, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nicht nur an uns gelegen. Es war ein Mix daraus, dass wir nicht mehr so gut waren und Hartberg gut war. Ich bin froh, dass wir trotzdem noch kurz vor Schluss das 2:1 gemacht haben."

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): "Die Leistung hat mit dem Endergebnis wenig zu tun heute, das spiegelt das Spiel nicht wider. In den ersten 20 Minuten haben wir nicht am Spiel teilgenommen, hatten wenig Ballbesitz. Was wir aber danach gemacht haben, vor allem zweite Hälfte, war großes Kino. Die Niederlage haben wir uns selbst zugefügt mit den zwei unnötigen Gegentoren, und von den zahlreichen Torchancen musst du einfach welche nutzen. Zusätzlich war die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung dabei. Für mich war es in der Nachspielzeit ein klares Handspiel, es wird teilweise willkürlich angewendet, warum Handspiel gepfiffen wird oder nicht."