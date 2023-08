1:0 - Magische Rapid-Nacht gegen Fiorentina

Rapid Wien hat einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppenphase der Conference League gemacht. Die Hütteldorfer gewinnen das Play-off-Hinspiel gegen Vorjahresfinalist Fiorentina mit 1:0.

Das ist der erste Schritt Richtung Euro-Wunder. Rapid bezwingt Conference-League-Finalisten Fiorentina mit 1:0 und reist mit Top-Ausgangslage zum Play-off-Rückspiel nach Florenz.

Das Spiel drückten von Sekunde eins nach vorne. In der 11. Minute dann die erste Torchance für den heimischen Rekordmeister. Grüll versuchte es mit dem Kopf. Leider war die Flanke aber etwas zu hoch. Von da an wurde die Partie immer schwungvoller und die Italienern fanden nur mit viel Aufwand ins Spiel. Zudem setzte Hofmann nach einem Eckball die Kugel aus idealer Position über das Tor. In der 33. Minute war es dann soweit. Hütteldorf bebte! Elfmeter für Rapid. Grüll übernahm die Verantwortung und knallt den Ball ganz cool ins Netz – 1:0 für die Wiener. Nur kurze Zeit später schaffte es Burgstaller allein vor Keeper Terracciano. Guter Ansatz aber Ende Abseits. Der Serie-A-Spitzenreiter war chancenlos und die Grün-Weißen machten in der ersten Hälfte alles richtig.

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen +++



Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Hütteldorfer ein wenig zurück. Dennoch fand Fiorentina nicht die Mittel gefährlich zu werden. Das nutzte Burgstaller nach einer Stunde Spielzeit direkt aus. Doch Abwehrmann Dodo war zur Stelle. In der berühmtberüchtigten Rapid-Viertelstunde ging es dann noch einmal heiß her und Goalie Held wurde zum Held des Abends. Zuerst wehrte er einen Schuss von Beltran ab. Beim zweiten Versuch von Infantino war er dann erneut zur Stelle. Das war der erste Sieg im Weststadion gegen die „Veilchen“. Gegen die Austria hat es bis dato noch nicht geklappt.

So darf es auch am Donnerstag (20 Uhr/ORF1) für Rapid weiter gehen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SK Rapid Wien - ACF Fiorentina 1:0 (1:0)

Wien, Weststadion

Schiedsrichter: Pajac (CRO)

Rückspiel: Do., 31. August (20 Uhr im Sport24-Liveticker) in Florenz

Tor: 1:0 Grüll (35./E)

Gelbe Karten: Hofmann, Schick bzw. Mandragora, Bonaventura

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Hofmann, Auer (92. Moormann) - Sattlberger, Kerschbaum - Oswald (71. Kühn), Seidl (92. Greil), Grüll (81. Bajic) - Burgstaller

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Ranieri (81. Martinez Quarta), Biraghi - Arthur, Mandragora (81- Duncan) - Gonzalez, Bonaventura (70. Infantino), Brekalo (57. Sotil) - Nzola