Rapid-Drama: Abwehrboss Cvetkovic fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Hiobsbotschaft für Rapid: Innenverteidiger Nenad Cvetkovic zog sich beim 5:0 gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Der im Sommer gekommene Serbe hatte sich beim Fußball-Bundesligisten auf Anhieb als Abwehrchef etabliert, nach sechs Pflichtspielen fällt der 27-Jährige nun mehrere Monate aus. Er werde im Rudolfinerhaus Wien operiert, teilte Rapid am Montag mit.

Trainer Zoran Barisic erklärte am Sonntag, keine Forderung nach einem neuen Spieler stellen zu wollen. "Wir verfügen über genügend Qualität, um den Ausfall von Cvetkovic kompensieren zu können." In Linz ersetzte Maximilian Hofmann den Verletzten als neuer Nebenmann von Leopold Querfeld in der Innenverteidigung. Am Donnerstag trifft Rapid im Hinspiel der letzten Qualifikationsrunde um die Teilnahme an der Conference League auf Fiorentina.