Alles schien perfekt. Bis WAC in der letzten Minute der Ausgleichstreffer gelang und Rapid erneut keine drei Punkte einfahren konnte.

Die ersten Minuten gehörten ganz klar den Gästen aus Kärnten. Besonders Boakye und Bamba fanden immer wieder den Weg in den Sechzehner. Die Hütteldorfer hingegen wirkten sehr verunsichert. Zumindest bis zur 29. Minute. Sattelberger setzte sich im Zweikampf gegen Tijani durch und spielte auf Mayulu, der nicht lange fackelte und von der Strafraumgrenze den Ball ins Netz knallte - 1:0 Rapid!.

Von da an war die Elf von Zoki Barisic klar die tonangebende Mannschaft und drückte hartnäckig auf den zweiten Treffer. Nach einer Ecke versucht es Grüll per Kopf. Der Ball geht aber neben das Tor. Auch nach einem tollen Stangelpass von Kasanwirjo scheiterte Grüll an Keeper Bonmann. Kurz vor der Halbzeitpfiff wurden die Wiener dann doch noch für ihren Einsatz belohnt. Nach einer Ecke kam Querfeld völlig frei am Fünfer der Gäste zum Ball und traf aus kurzer Distanz (41.). Mit einer verdienten 2:0-Führung ging es für Hütteldorfer schließlich in die Kabine.

Sabitzer schockt Rapid mit Last-Minute-Ausgleich

Die Halbzeitansprache von WAC-Coach Schmid dürfte es in sich gehabt haben. Nach einem genialen Pass von Omic kam Bamba aus kurzer Distanz zum Abschluss und zwang Rapid-Keeper Hedl zu einer Parade. Dann startete Rapid zum Konter. Kühn lief bis zur Grundlinie und legte quer auf den mitlaufenden Grüll auf. Der trifft aber am leeren Kasten vorbei. Das hätte die 3:0-Führung sein können.

Dann der Schock für die Hausherren. Kongolo wurde nach einem Foul mit Rot des Feldes verwiesen. Doch als wäre das nicht schon genug, entschied der Schiedsrichter noch auf Elfmeter für die Lavanttaler. Für Stürmer Bamba kein Problem er versenkte die Kugel - 1:2 (69.). Das war der Wake-up-Call für die Gäste. Nur wenige Minuten später köpft erneut Bamba per Kopf ein. Der WAC ist wieder da - 2:2 (76.)!

Zehn Minuten blieben der Barisic-Elf damit noch um den Siegtreffer noch zu erzielen. Es hätte nicht spannender sein können. In der 84. Minute war es dann aber endlich soweit. Moormann kam nach einem Auer-Freistoß vollkommen frei zum Kopfball und schoss die Wiener in Führung - 3:2! Rapid fühlte sich mit 10-Mann bereits als Sieger, als Sabitzer-Cousin Thomas in der 97. Minute mit dem letzten Torschuss für den Schock-Ausgleich sorgte - 3:3! Damit gab es für die Hütteldorfer erneut keine drei Punkte.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SK Rapid Wien - Wolfsberger AC 3:3 (2:0)

Wien, Allianz Stadion, (17.200 Zuschauer)

Schiedsrichter: Kijas.

Tore: 1:0 Mayulu (29.) , 2:0 Querfeld (41.) , 2:1 Bamba ( 69./ Elfmeter), 2:2 Bamba (77.) , 3:2 Moormann (84.) , 3:3 Sabitzer (97.)

Gelbe Karten: Grüll, Kasanwirjo, Barisic (Trainer), Bajic bzw. Veratschnig

Rote Karte: Kongolo (65./Torraub)

Rapid: Hedl - Kasanwirjo, Querfeld, Kongolo, Auer - Sattlberger, Kerschbaum (46. Grgic) - Kühn (81. Bajic), Seidl (86. Oswald), Grüll (70. Moormann) - Mayulu (81. Strunz)

WAC: Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy, Scherzer - Tijani (75. Leitgeb), Omic (46. Jasic), Altunashvili (75. Sabitzer) - Zimmermann (46. Rieder), Bamba, Boakye