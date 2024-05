4:0 gegen ManU! Glasner schießt Ten Hag auf Bayern-Trainerliste

Mit einem fulminanten 4:0-Sieg stürzte Crystal Palace mit dem österreichischen Trainer Oliver Glasner Manchester United noch tiefer in die Krise. ManU-Trainer Erik Ten Hag steht damit vor dem Aus und wird wird als heißer Bayern-Trainer-Kandidat gehandelt.

Mit Glasner in der Coaching-Zone führten die "Eagles" Dienstag Abend die Startruppe aus Manchester im im Selhurst Park vor und gewannen damit auch das zweite Saisonduell gegen den schwer strauchelnden englischen Rekordmeister. Dies war Palace noch nie gelungen. Der Glasner-Club bleibt auf dem 14. Tabellen-Platz, United tritt als Achter auf der Stelle.

Bitterer Abend für Ten Hag

Bei den "Red Devils" musste der angezählte Trainer Erik ten Hag auf Bruno Fernandes und eine ganze Riege von Defensivspielern wegen Verletzungen verzichten. So half Casemiro in der Innenverteidigung aus. Der Brasilianer leitete mit einer zu riskanten Attacke das 0:1 in der 12. Minute ein. Olise kam spielend leicht zum Abschluss, Ten Hag verfolgte das böse Schauspiel Kaugummi kauend mit verschränkten Armen. Mateta stellte auf 2:0 (40.). Der Franzose ließ Uniteds Jonny Evans dabei wie einen Statisten aussehen. Tyrick Mitchell (58.) und erneut Olise (66.) vollendeten die 0:4-Blamage für United, das nur eines seiner letzten sieben Ligaspiele gewonnen hat und bei 13 Saison-Niederlagen hält.

Rochade mit Noch-Bayern-Trainer Tuchel?

Der Abgang von Ten Hag scheint besiegelt. Spätestens zu Saisonende, heißt es, wollen die United-Bosse ihn austauschen. Als Nachfolge-Kandidat wird Noch-Bayern-Trainer Thomas Tuchel gehandelt.

Ausgerechnet dessen Job bei Bayern könnte Ten Hag übernehmen.