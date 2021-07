Alaba steht vor seinem Real-Debüt

So startet David Alaba in sein neues Abenteuer bei Real Madrid.

Nach seiner Präsentation stieg David Alaba sofort ins Training ein. Real bestreitet am Sonntag in Glasgow ein Testmatch gegen den schottischen Meister Rangers. Da könnte der ÖFB-Superstar schon sein Debüt für die Königlichen feiern.

Am 8. August ist im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt AC Milan der Testpartner. Die Meisterschaft beginnt für die "Königlichen" am 15. August mit einem Gastspiel bei Alavés. Anschließend folgen zwei weitere Auswärtsspiele, die Heim-Premiere im BernabeuStadion, das derzeit noch renoviert wird, ist für 11./12. September gegen Celta Vigo angesetzt.

Koeman zeigt sich von Demir begeistert

Ende Oktober wartet der erste "Clásico" gegen Barcelona - und Yusuf Demir? Der 18-Jährige wechselte von Rapid zu den Katalanen und will sich bei den "Großen" durchsetzen. Trainer Ronald Koeman zeigt sich vom Youngster begeistert.