× David Alaba trotz Verletzung unter La Ligas Topverdienern – Das kassiert der Real-Star wirklich!

David Alaba gehört trotz Verletzung zu den Topverdienern der spanischen Liga. Mit einem Gehalt von 22,5 Millionen Euro jährlich nimmt der ÖFB-Star den dritten Platz in der La Liga-Gehaltsrangliste ein.

David Alaba, der seit 2021 für Real Madrid spielt, zählt trotz Verletzung zu den bestbezahlten Spielern der Liga. Laut Onlineportal ran.de liegt Alabas Gehalt bei 22,5 Millionen Euro jährlich, was ihn zum drittbestverdienenden Spieler der Liga macht – hinter Barcelona-Star Robert Lewandowski und Real-Madrid-Kollegen Kylian Mbappé.

Die Topverdiener der La Liga-Saison 2024/25 laut ran.de

10/10 © Getty Grundgehalt: 14.850.000 Euro Marktwert: 25 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 15.000.000 Euro Marktwert: 25 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 16.670.000 Euro Marktwert: 130 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 19.000.000 Euro Marktwert: 60 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 20.830.000 Euro Marktwert: 28 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 20.830.000 Euro Marktwert: 180 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 20.830.000 Euro Marktwert: 200 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 22.500.000 Euro Marktwert: 15 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 31.250.000 Euro Marktwert: 180 Mio. Euro © Getty Grundgehalt: 33.330.000 Euro Marktwert: 15 Mio. Euro

Wann Alaba nach seiner Kreuzbandverletzung wieder zurückkehrt ist nach wie vor offen. Am Dienstag gibt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für das Nations-League-Doppel gegen Kasachstan (Do., 14.11., auswärts) und Slowenien (So., 17.11. heim) bekannt. Da wird der Kapitän bekanntlich noch keine Rolle spielen.

Ob es sich noch in diesem Jahr ausgeht, ist fraglich. Aktuell schuftet Alaba bei Real Madrid in Einzelsessions und in der Kraftkammer für seine Rückkehr.