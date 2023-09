Polster an Arnautovic: "Loss eam sche grüßen"

Von Rekordmann zu Rekordmann. In der ewigen Schützenliste rangiert Marko Arnautovic mit 36 Treffern nur mehr achte Tore hinter ÖFB-Rekordtorschütze Toni Polster (44 Tore). Nun gab es für unseren ÖFB-Goalgetter ganz besondere Grüße von Legende Polster.

"Der Marko ist eine Inspiration für ganz Fußball-Österreich", sagte der 59-Jährige in Tennis-Montur, Flip Flops und reichlich viel Bein. Genauso wie sein Verfolger Arnautovic, der damit bekanntlich seine Tattoos präsentiert.

Legende Hans Krankl (34 Tore) schoss der Inter-Mailand-Legionär dank seines Doppelpacks beim 3:1-Triumph gegen Schweden bereits von Platz zwei. Die Verfolgungsjagd mit Polster sieht unser ÖFB-Superstar aber ganz entspannt. "Ich schaue nicht, wen ich einhole in der Torschützenliste. Ich bin ein Mannschaftsspieler, was 15 Jahre im Team nie von mir geglaubt wurde. Aber es ist so. Ich spiele immer für das Team und will, dass die Mannschaft gewinnt", sagte der ÖFB-Rekordteamspieler (110 Länderspiele). Nur um nachzuschieben: "Schöne Grüße Toni, mach da keine Sorgen...Ich komme."

Das ließ sich der SC Wiener-Viktora-Trainer natürlich nicht nehmen und grüßte via Instagram ganz lässig zurück. "Loss eam sche grüßen". Denn noch ist Polster der rot-weiß-rote Torschützenkönig.