Schmutzige Tricks? Serben berichten: Arnautovic sagt Nein zu Rapid!

Das Tauziehen um Marko Arnautovic (36) wird immer heftiger.

Bei welchem Klub wird der ÖFB-Rekordinternationale seine Karriere fortsetzen? Diese Frage beschäftigt aktuell jeden heimischen Fußball-Fan. Kein Wunder: Marko Arnautovic ist mit 41 Toren aktuell unser bester Stürmer und soll das Nationalteam zur Fußball-WM 2026 ballern.

Kein konkretes Update

Doch dafür benötigt der 36-jährige Wiener einen Klub, der ihm neben einem Millionen-Gehalt auch Spielzeit garantiert. Wie oe24 bereits berichtete, liegt das Angebot vom heimischen Rekordmeister seit letzter Woche auf dem Tisch. Seitdem herrscht Rätselraten, wie es weitergeht. Denn sowohl von Rapid als auch vom Arnautovic-Management gab es bislang kein konkretes Update.

Manager soll "Nein" bestätigt haben

Auch ein kolportiertes Telefonat zwischen Rapid-Trainer Peter Stöger und Arnautovic brachte keine neue Entscheidung. Im Tauziehen um Arnie sorgen nun serbische Medien für den nächsten Paukenschlag: Wie die Portale von b92, nova und informer berichten, hat Arnautovic das Rapid-Angebot abgelehnt. Gegenüber diesen Medien soll Manager-Bruder Danijel Arnautovic das "Nein" bestätigt haben.

Belgrad, Wüste oder doch Top-5-Liga?

Freilich: Woher diese Informationen stammen, wird nicht angegeben. Stattdessen wird Arnie mit einem Millionen-Wechsel zu Roter Stern Belgrad und nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Auch Offerte aus den europäischen Top-5-Ligen sollen am Tisch liegen. Handelt es sich bei den Berichten nur um schmutzige Tricks? Fakt ist: Das Transfer-Fenster ist in Österreich noch bis zum 5. September geöffnet. Vereinslose Spieler können jedoch auch danach noch verpflichtet werden ...