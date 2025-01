So haben sie ÖFB-Star Arnautovic noch nicht gesehen

Marko Arnautovic blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. In einem emotionalen Instagram-Posting zieht der ÖFB-Rekordteamspieler nun Bilanz und gewährt dabei sehr private Einblicke.

Marko Arnautovic und Inter Mailand – die erhoffte Erfolgsstory blieb 2024 aus! Der ÖFB-Star kommt in der laufenden Saison gerade einmal auf 66 Minuten in der Serie A, 144 in der Champions League und 63 in der Coppa Italia. Als „Stürmer-Joker“ ist der Wiener kaum zur Geltung gekommen. Zwei Tore in dieser Zeit? Ein eher dürftiger Auftritt für den 35-Jährigen!

Heftige Kritik & Wechselgerüchte

Doch die sportlichen Rückschläge könnten sich noch als das kleinere Übel herausstellen. Immer wieder sah sich Arnautovic harscher Kritik ausgesetzt und sorgte vor allem in der Transfer-Gerüchteküche für Schlagzeilen. Aktuell soll der 35-Jährige vor einem Wechsel zum FC Torino stehen. Nach dem Kreuzbandriss von Duvan Zapata herrscht in der Offensive der „Granata“ ein Engpass – und Arnautovic scheint ganz oben auf der Liste der möglichen Ersatzkandidaten zu stehen. Zudem sollen auch die Nerazzurri nicht abgeneigt sein, den Stürmer, dessen Vertrag noch bis Sommer 2025 läuft, ziehen zu lassen und ihn damit von der Gehaltsliste zu streichen.

Arnie lässt tief blicken

Voller Ungewissheit über seine Zukunft zeigte sich der ÖFB-Rekordteamspieler nun in einem persönlichen Instagram-Post. „Es war ein Jahr voller Veränderungen und schwieriger Wege, aber wir haben es gemeinsam durchgestanden“, sagte Arnautovic, der auf 2024 zurückblickte. Mit den Worten „Bereit, dem Weg Gottes ins Jahr 2025 zu folgen“ endete der Post, der auch private Einblicke gewährte – Arnautovic im Weihnachtspyjama, im Solarium, mit seinen beiden Töchtern im Urlaub oder mit seiner Familie vor dem Christbaum. Private Einblicke, die man normalerweise nicht von ihm kennt.

Fakt ist: Die Zukunft bleibt unklar. Doch eines ist sicher: 2025 könnte für Arnautovic und Inter Mailand eine ganz neue Richtung einschlagen – ob in Mailand oder vielleicht doch bei Torino, wird sich spätestens bis zum 4. Februar zeigen, wenn in Italien das Winter-Transferfenster schließt