Austrias Manfred Fischer schockt die Fans vor dem Derby

Seit zwei Jahren zählt Manfred Fischer bei der Wiener Austria zu den absoluten Publikumslieblingen. Nach der Niederlage gegen Sturm lässt der Offensivspieler mit einer kryptischen Aussage zu seiner Zukunft aufhorchen.

74 Spiele, 12 Tore, 9 Assists: Manfred Fischer war in den vergangenen Jahren einer der wenigen Lichtblicke am Verteilerkreis. Der Vertrag des 27-jährigen Steirers läuft mit Saisonende aus. Im Sky-Interview nach der Niederlage gegen Sturm verrät er, dass er bereits weiß, für welchen Verein er nächste Saison auf Torjagd gehen wird. Allerdings sorgt die Aussage vor allem bei den Austria-Fans für Unuruhe: "Es gibt nächste Woche eine Entscheidung. Der Vertrag ist unterschrieben, die Frage ist nur wo. Es wird nächste Woche verkündet."

Fischer lässt sich nicht in die Karten blicken. Ausgerechnet in der Woche vor dem Wiener Derby, das aus sportlicher Sicht für beide Wiener Vereine enorme Bedeutung hat, droht der Austria die nächste Hiobsbotschaft. Angesprochen, ob er vom Verteilerkreis das Weite sucht, meint Fischer: "Wenn es so ist, Fußball ist schnelllebig, es geht immer weiter. Wir werden es sehen."

Schweizer Käse statt Verteilerkreis-Blues

Insider berichten, dass der Veilchen-Vizekapitän letzte Woche in der Schweiz gesehen wurde. Wenige Tage später kommt ihm das Vertrags-Geheimnis über die Lippen. Reiner Zufall? Neben der jährlichen Angst um die Bundesliga-Lizenz dürfte Fischer in Wien schon länger unzufrieden sein.

Bereits im Winter gab es Gerüchte über einen Wechsel in die amerikanische MLS. Vor der umstrittenen Entlassung von Coach Manfred Schmid stellte Fischer klar: "Natürlich fließt die Trainerentscheidung in meine Entscheidung ein." Gut möglich, dass er seine Entscheidung damals bereits getroffen hat, aber jetzt erst verkünden wird.

Am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) geht es gegen Erzrivale Rapid um die wohl letzte Chance auf Platz 4 in der Tabelle und die damit verbundene Conference-League-Qualifikation. Nach dem Lizenz-Zittern vor dem letzten Wiener Stadtduell müssen die Veilchen-Fans diese Woche um ihr Aushängeschild zittern.