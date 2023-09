Bayern bereit für Kracher gegen Manchester United

Was für ein Champions-League-Leckerbissen! Der FC Bayern München mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer empfängt am Mittwoch (21 Uhr/ live Sky) in Gruppe A Manchester United.

Es kommt zur Neuauflage des legendären Champions-League-Finale von 1999. Damals drehte Manchester United mit zwei Toren in der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand und gewann den Henkelpott. Revanchen gab es seit dem genug. In acht Begegnungen in der Königklasse hat Bayern München bei nur einer Niederlage und drei Remis viermal gegen die "Red Devils" gewonnen. Zudem gingen die Münchner in allen drei K.o-Spielen (jeweils Viertelfinale 2001, 2010 & 2014) als Sieger vom Platz. Gerade nach dem Wiesn-Krimi gegen Bayern Leverkusen (2:2) käme ein internationales Erfolgserlebnis gerade recht. Bei Man United herrscht Eiszeit Der englische Rekordmeister legte in der Premier League einen Fehlstart hin. Trotzdem darf man den Spitzen-Klub nicht auf die leichte Schulter nehmen. United-Kenner und Bayern-Stürmer Harry Kane warnte seine Mannschaftskollegen: „Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen." Bei den "Red Devils herrscht nämlich Krisenstimmung. Vor allem der Zoff zwischen Coach Erik den Hag und Jaden Sancho erreichte seinen Höhepunkt. Der Ex-BVB-Star wurde vom 51-Jährigen aus dem Trainings gestrichen. Jetzt streckt sogar Barcelona die Fühler nach dem englischen Stürmer. Doch als wäre das nicht schon genug, wurde der Star-Coach bei der Generalprobe am Samstag nach der bitteren 1:3-Pleite gegen Brighton & Hove noch von den United-Fans ausgepfiffen. Keine optimale Ausgangslage vor dem Champions-League-Auftakt. Tuchel fehlt auf der Trainerbank "Gegen Manchester kannst du dir nie sicher sein. Wir dürfen nie abschalten", mahnte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Bitter ist dabei aber, dass der 50-Jährige im brandgefährlichen Auftaktspiel" nicht auf der Trainerbank sitzen wird. Ihm hängt nämlich noch eine Gelb-Rote-Karte aus dem Vorjahres-Viertelfinale gegen Manchester City nach. Co-Trainer Zsolt Löw und Anthony Barry springen ein. „Ich versuche, von der Tribüne ein bisschen Energie reinzugeben“, kündigte Tuchel jedoch an.